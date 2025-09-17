Taekwondo: La Escuela Sol de Oro quiere llegar a Jujuy.

Compartir

Los chicos de la Escuela de Taekwondo Sol de Oro, ubicada en R.O. del Uruguay 1149, tienen un objetivo claro: viajar en diciembre a San Salvador de Jujuy para competir en el Torneo Nacional. Pero antes de subirse al micro, hay un desafío igual de grande que el tatami: recaudar los fondos necesarios para cubrir viaje, hospedaje, comidas e inscripción.

Por: @oscarhh10

A pulmón y con medallas en la mochila

La profe Yésica Ayastuy (2º dan) contó a CañuelasYa:

“Estamos buscando apoyo para poder viajar al torneo nacional en Jujuy. Son unos 15 o 16 chicos de esta escuela del centro –además de los de Petión y Máximo Paz– que quieren estar presentes”.

El entusiasmo viene acompañado de resultados. Hace poco en San Miguel del Monte la escuela brilló: varias medallas, primer premio por instructor y también primer premio por escuela.

De la rifa a la pizza

La movida solidaria ya arrancó. Padres, alumnos y profes organizaron una gran venta de pizzas el sábado pasado, y siguen sumando con rifas y ferias del plato.

“Queremos que los chicos aprendan a no esperar todo de los padres. Que se muevan, que tengan la iniciativa de organizar algo para cumplir sus metas”, destacó Ayastuy.

Lo que viene

El viaje está programado del 4 al 9 de diciembre. Pero todavía falta juntar un número importante de pesos. Para quienes quieran dar una mano, la escuela habilitó un alias de Mercado Pago: jujuy.canuelas.

Además, están en la búsqueda de sponsors, comercios o empresas que quieran apoyar a los deportistas que sueñan con representar a Cañuelas en la máxima cita nacional.

Un deporte que forma valores

“Todos sabemos que el taekwondo es un deporte amateur. Pero es sano, ayuda al desempeño de chicos y adultos, y transmite valores. Eso es lo más importante”, cerró la profe.

Quienes deseen colaborar o sumarse a entrenar, pueden acercarse a la sede de R.O. del Uruguay 1149 (entre Florida y Mozotegui) o buscarlos en redes como @tkd.soldeoro.canuelas.