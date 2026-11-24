Compartir

El próximo sábado 5 de diciembre, a las 21 horas, el artista presentará una nueva edición de “Estamos fritos” en el tradicional espacio cultural de Mitre y Alem, en Cañuelas, acompañado por músicos y cantantes invitadas.

Por Martín Aleandro

Una nueva edición del ciclo “Tangos y milangas” tendrá lugar en Cañuelas cuando Daniel Roncoli regrese al escenario de Juana de Arco el sábado 5 de diciembre, a partir de las 21 horas.

En esta oportunidad, el músico estará acompañado por Juan Pablo Yorston en piano y Leo Mennitto en guitarra y arreglos, conformando un trío que contará, además, con la participación especial de las cancionistas invitadas Leila Inguanzo y Sandra Cherutti.

La propuesta combina música, gastronomía y humor en un ambiente íntimo y cercano al público. El valor de la entrada anticipada es de $10.000 y las reservas pueden realizarse comunicándose al 2226 51-2981.

Sobre el espíritu de esta propuesta, el propio Roncoli explicó el concepto detrás del encuentro: “Volvemos el sábado 5 de diciembre a las nueve de la noche a Juana de Arco para una nueva edición de ‘Estamos fritos’, este concierto de tangos y milangas —el espectáculo marida muy bien con milanesas, pero en la carta del lugar hay muchas opciones—, intervenido por algunos monólogos que nos permiten destilar cierto pesar o desasosiego de época a partir de tomarnos las cosas con humor”.

Asimismo, el artista destacó la importancia del encuentro presencial y la dinámica íntima que proponen sobre el escenario: “Preparamos varias canciones dentro de un esquema en que privilegiamos decididamente el momento, el estar, compartir un lugar cálido, de proximidad, de cercanía, sometidos a los vaivenes emocionales de ese aquí y ahora. Pienso que reunirse en un tiempo de tanta individualidad humana y tecnológica es una suntuosidad de la voluntad que se transforma en una ocasión —nunca mejor dicho— irrepetible”.