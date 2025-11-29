Testeos gratuitos de Sífilis y HIV en Uribelarrea y Máximo Paz.

Compartir

Los primeros días de diciembre estarán marcados por dos jornadas de detección y testeo tanto de HIV como de sífilis. Las actividades comenzarán el lunes en el Hospital Subzonal Dardo Rocha de Uribelarrea y continuarán el martes en la Unidad Sanitaria de Máximo Paz.

Por: @oscarhh10

El lunes será una fecha especial: cada 1° de diciembre, desde 1988, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. En Uribelarrea, la posta funcionará de 11 a 15, destinada a personas mayores de 13 años, sin turno previo y sin necesidad de ayuno. En tanto, el martes en Máximo Paz, el horario de atención para el testeo rápido será de 9 a 12:30.

Toda la atención es gratuita, y en caso de resultar positivo para sífilis o HIV, los pacientes cuentan con cobertura completa para acceder a la medicación.

En los últimos meses, la sífilis volvió a ocupar espacio en los medios nacionales por el crecimiento de contagios, especialmente entre jóvenes. Sobre este panorama, desde CañuelasYa dialogamos con el médico generalista Alejandro Sosa, quien explicó:

“La Dirección Provincial de Epidemiología y HIV plantea estos testeos rápidos en los últimos años para favorecer el acceso, porque después de la pandemia se dio un aumento de hasta un 40%”.

Sosa también remarcó:

“En los casos de sífilis hay que llevar tranquilidad: el VIH se viene comportando en menor cantidad, no ha habido tantos casos como sí los hay de sífilis y gonorrea”.

Sobre estas dos últimas enfermedades, detalló:

“Son más transmisibles la bacteria de la gonorrea o de la sífilis que el virus del VIH. Por eso es muy importante hacerse los chequeos: no siempre dan síntomas, y cuando una persona no tiene síntomas no concurre al sistema de salud. Sin querer, puede estar transmitiendo la enfermedad sin saber que la tiene”.

Respecto al uso del preservativo como método de prevención, el profesional señaló:

“Es difícil, tanto en población adolescente y joven como en adultos. Incluso en mayores de 40 años se observa un aumento de casos, y puede deberse a que se baja la guardia, o a la creencia de que cuando la mujer entra en la menopausia —al no haber riesgo de embarazo— no es necesario usar preservativo”.

Finalmente, Sosa reflexionó sobre los cambios sociales:

“Creemos que también influye la nueva forma de vincularse. La estabilidad de las parejas o el uso de aplicaciones de citas generan vínculos mucho más rápidos… y creo que hay muchas variables”.