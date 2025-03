Torneo 2° división URBA: Las Cañas comenzó pisando fuerte.

Compartir

Por: Oscar Heredia.

El elenco superior «auriverde» superó como visitante a Club Varela Juniors por 12 – 11. En el torneo de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires no pudo comenzar de mejor manera para el elenco cañuelense. Todos los puntos fueron gracias a 4 penales ejecutados por Penna, el último fue sobre el cierre del partido y que le entregó la victoria a Las Cañas. Formación Primera: Rodrigo Gómez, Nicolás Blanco, Mario Sosa (C), Lucas Sosa, Martín Godoy, Matías Gauna, Nicolás Palmieri, Facundo Cabrera, Juan Martín Mozotegui, Cristian Penna, Marcos Ceccardi, Niyen Liniewicz, Juan Cruz Miño, Bruno Aloe Tripodi y Manuel Telechea. Couch: Matias Minasi.

PALABRA DE CAPITÁN

Dejando atrás el partido debut en este 2025 desde cañuelasya.com dialogamos con el capitán «auriverde» Ezequiel Sosa quien comentó «el debut fue altamente positivo, obvio con cosas por corregir, pero creo que hicimos cosas muy buenas con muchas chances de marcar que fueron desaprovechadas y volver a la categoría que estuvimos siempre».

Sobre el día especial en el que jugaron al conmemorarse 40 años de LCRC Sosa expresó «fue un día especial, siempre es lindo ponerse los colores del Club pero en una fecha así tiene un plus y creo que entramos a la cancha con eso». Al ser consultado sobre el debut del entrenador Matías Minasi concluyó «realmente muy bien… es parecido lo que él propone, lo que pretende que hagamos en la cancha, obviamente en los detalles está su impronta y la verdad estamos muy conformes».

Lo que viene

El próximo sábado 22 de marzo Las Cañas recibirá a Atlético Chascomús. Intermedia desde 13:45hs y Primera 15:30hs. Todo en el predio de Santa Cruz y Pellegrini.

CUATRO DÉCADAS

El último sabado Las Cañas Rugby Club cumplió 40 años de historia. Y así lo compartió a traves de sus redes sociales. El mensaje publicado dice «felices 40 años a nuestro tan amado club» y sigue «hoy no es un dia cualquiera… Las Cañas cumple 40 años, cuatro décadas de esfuerzo, valores, amistad y amor por el rugby y el hochey. Un club que no solo forma jugadores, sino también personas, que une generaciones y deja huella en cada corazón que viste estos colores». Y cerró el mensaje «gracias a cada socio, jugador, familia, entrenador, staff que formó y sigue formando parte de esta gran historia !vamos por mucho mas!.