Torneo Centrosudamericano de taekwon: Cañuelenses lograron sendas medallas en Paraguay.

El polideportivo SND Arena de Asunción, Paraguay, fue sede del 9° Campeonato Centro

Sudamericano de Taekwondo ITF, disputado durante cuatro jornadas y finalizado el último domingo.

Más de 1.000 competidores de toda América, 41 equipos, 234 coaches y 80 Umpires, formaron parte de este gran evento internacional, del que fueron parte los atletas cañuelenses Joaquín Medina Caldevilla (campeón en la categoria adaptado), Francesca Godoy Cattaneo (subcampeona cat. 6 y 7 años) y Delfina Román (subcampeona en lucha cat. Danes menor de 49k). Dentro de un deporte amateur para nuestra tierra. Desde Cañuelasya.com dialogamos con Susana Cattaneo (5to dan) profesora de los medallistas.

Por: Oscar Heredia.

1)cómo fue el nivel que observaron?

La verdad que se dió un muy buen nivel, muchos competidores. Lo bueno es que las llaves estaban armados por varios, así que mis alumnos hicieron varias de las pasadas para poder llegar a las finales. Eso nos da mucha felicidad porque habla del buen nivel.

2)costó viajar? Quienes los ayudaron?

La verdad es que a veces cuesta un poco más, porque la realidad es que nuestro deporte es amateur. Estuvimos bien organizados en este viaje, siempre les avisos a los padres con mucha antelación. Porque la realidad es que uno no puede depender 100×100 de los sponsor o los aportes privados. Ojalá se pudiera, pero la realidad es que mucha gente ayuda de corazón pero hoy en día es difícil. Los padres fueron avisados con un año de anticipación para que vayan separando «partesitas» de su sueldo o ahorros personales, así podían acompañar a sus hijos. Lo que sumó mucho es pagar el costo de las inscripciones de las competencias internacionales, es algo que nos gusta, nos apasiona y los padres ven felices a sus hijos y eso es súper importante. Nosotros contamos con el apoyo del municipio que nos aportó una parte de lo que es el viaje. En esta ocasión no quisimos agotar todos los recursos porque a fin de año tenemos otra competencia que es muy importante, la Copa del Mundo en Mar del Plata.

3)los próximos torneos? Dónde son?

Tenemos campeonato en agosto, el campeonato bonaerense, en setiembre también..son como torneos que tenemos por cronograma. Y a fin de octubre la Copa del Mundo, en la cual Argentina es anfitriona. Por mi parte voy a competir en formas por equipo, desde la Asociación tenemos un equipo Senior mayores de 35 años. Así que vamos a estar en Formas y Roturas de Poder. Cómo alumnos confirmados para esta Copa del Mundo está Ariel Redelico, Delfina Román, Rodrigo Teves y seguramente durante este mes tengamos la confirmación de alguno más.

4) dónde brindas clases?

Soy clases en el Centro Vasco, Del Carmen 446. Ahí en el primer piso estamos con las clases de taekwondo por las mañanas, las tardes. También tenemos kick boxing. Siempre de lunes a jueves.

TRAYECTORIA

A los 15 años ya era cinturón negro y actualmente es 5to Dan. Cattaneo comenzó su pasión por las artes marciales a los 8 años, la primera disciplina que conoció fue Chaiu-Do-Kwan (arte marcial Argentina), luego karate, hasta que conoció el Taekwon-Do a los 11 años y de ahí no paró hasta la actualidad. Fue participe por distintos dentro del País, luego salió del territorio nacional para ganar torneos Centro Sudamericanos (medalla de oro, plata). Integró el seleccionado nacional en el torneo centro sudamericano de Brasil. Logró campeonatos Panamericanos, Nacionales y un Campeonato Mundial (oro en Formas y Lucha). Si bien no deja de lado lo personal, desde hace un largo tiempo la fas docente ocupa un lugar preponderante.