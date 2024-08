Torneo de natación en San Pablo: Constanza Contreras necesita ayuda para competir en Brasil.

Compartir

La joven nadadora cañuelense Constanza Contreras Hecht fue seleccionada, por parte de la Confederación Nacional de Deportes Acuáticos, para integrar el elenco argentino que competirá en el certamen náutico a desarrollarse en San Pablo (Brasil) del 14 al 17 de octubre próximo. Constanza, pronta a cumplir 14 años, dedica mucho esfuerzo a diario en sus entrenamientos en las instalaciones de River Plate, a quien representa, aunque actualmente entrena en el Centro Nacional del Alto Rendimiento Deportivo (Ce.N.AR.D.) Asimismo estudia en la escuela secundaria N° 12 «Julio Cao» de Los Aromos, destacando el apoyo de los docentes y directivos en su cursada. En diálogo con cañuelasya.com Contreras manifestó.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo surgió tu pasión por la natación?

Mis papás me enviaron a entrenar cuando era chiquita… desde los 3 años y en River entreno desde los 8 años.

¿Cuál es tu actualidad?

No estuve viajando a ningún lado, pero ahora voy a Brasil y estuve entrenando el River pero ahora tuvieron que cerrar por reformas y me pasé a el CeNARD. Entreno el doble turno martes, jueves y viernes, a la mañana tengo una hora de gimnasio más dos horas de agua y a la tarde dos horas de agua.

¿El torneo de Brasil como se da?

Fue clasificatorio, lo ven en los nacionales. Mi especialidad es 50m y 100m mariposa, los 100m libres y los 200m libres.

8 eseEntreno todos los días, menos los domingos.

¿Tenés días largos?

A las 4:30hs me levanto, salgo a las 5hs de casa y 7:30hs entro al Club. Salgo a las 11hs y me quedo en el auto, me traigo todo y almuerzo acá. A las 16hs vuelvo al agua y termino 18hs. Vuelvo a mi casa, ceno y me voy a dormir.

¿En el CeNARD como es el trato?

El trato es bueno, estamos rebien en el CeNARD.

¿Para poder viajar a Brasil estás buscando apoyo?

Si, es así por el viaje es autofinanciado. Está u$s1350 el pasaje ida y vuelta.

¿En Brasil qué te garantizan?

Todo. Todo.

¿Estás organizando algo para reunir fondos?

Estoy organizando una rifa que… va más o menos, no va muy bien, pero ahí vamos. Pedimos la ayuda a la municipalidad… supuestamente si nos van a ayudar. Pero todavía no sé.

¿Qué se rifa y como se puede colaborar?

Se rifa una camiseta de River original Adidas firmada por todos los jugadores, una pelota Adidas y dos entradas para el Museo. Está una rifa a $1500, dos rifas a $2500 y tres a $4000. Me dicen y les paso el alias.

¿En Cañuelas podés entrenarte?

No. No. Cuando no puedo ir a Capital voy a All Swing, pero no es lo mismo porque esa pileta tiene 25 metros y yo me entreno en piletas de 50m.

TORNEO PREVIO

Desde el jueves 29 de agosto y hasta el sábado 31 agosto, la cañuelense tiene previsto competir en el Torneo de Parque Roca (CABA). Allí Constanza buscará estar en los primeros puestos para así clasificar al Sudamericano. Buena experiencia para tomar medida de las potenciales rivales en tierras cariocas.

Quienes puedan colaborar lo pueden hacer comunicándose al 2226-523803 ó bien al 2226-557744.