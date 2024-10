Torneo en San Bernardo: «La Zumbera» vuelve a la Costa.

Compartir

El grupo de dance «La Zumbera» que dirige Shamy Luz participará nuevamente en el Campeonato de Pro-Dance que se llevará a cabo el noviembre próximo en la ciudad balnearia de San Bernardo. Con un grupo que ronda las 100 personas, Cañuelas dirá presente por segundo año concecutivo buscando llegar a lo mas alto del podio. Antes de dicha participación cañuelasya.com dialogó con Shamy Luz sobre sus inicios y la actualidad.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo nació La Zumbera y cómo es la actualidad?

Doy clases desde los 14 años, en un salón propio que tenía mi papá en Spegazzini, después me fuí formando mientras estudiaba psicología. Tomaba clases en el estudio de Reina Reech, me recibí de psicóloga y necesitaba sustentar mis gastos, por lo tanto seguí dando clases. Asimismo dí clases en siete gimnasios de Cañuelas hasta que conocí Zumba (2014/15) y descubrí un mundo nuevo, porque era algo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, fuimos descubriendo que al público que la zumba alcanzaba era enorme desde pequeños hasta gente grande. Era algo totalmente diferente lo que fomentaba la actividad, seguimos por ese camino y en 2017 armé «la zumbera» como tal en un local de San Martín esquina Larrea y desde allí no paramos de crecer. Hoy estamos dando clases en la Sociedad de Fomento Sargento Cabral con cada vez más gente… la verdad es que es una muy buena terapia. Después pude estudiar educación física y pude juntar mis dos profesiones con las clases de baile. Tratamos a traves de la clases fomentar lo social e ir a eventos, el año pasado competimos en San Bernardo y logramos el primer puesto. Ahora a fines de noviembre volveremos a ir, estamos preparando a un grupo de niños (Zumba Kits), grupo de adultos y grupo de baile con reggeaton, free dance, ritmos latinos… seremos en total 80 competidores con mucha familia que nos acompaña.

¿Te recibiste de Psicóloga y profe de educación física y pensas en ejercer?

Yo le digo a la gente siempre lo mismo, ejerso ahí. Realmente para la gente es una terapia super importante, no hago consultorio, pero sí lo considero terapéutico. Es como una terapia de grupo. Me recibí en la UBA y la tesis la hice sobre la influencia que tiene zumba en la autoestima, lo importante de la actividad con música, la actividad social.

¿En este tiempo de crisis cómo se lleva adelante la actividad, te afecta?

Por suerte no. Entiendo que la gente se da prioridad en estas cosas. Por ahí se ajusta en otras cosas pero en esto no. En ese sentido bien, sí en el tema de los viajes y todo los eventos… bueno, buscamos la forma de sustentarlo. Al ser un equipo tan fuerte, tan unido, buscamos la forma. Hacemos bingos, rifas, tratamos de buscarle la vuelta para que todos puedan ir y hacer las actividades.

¿En el último tiempo por donde estuvieron participando?

Las masterclass, que son las clases especiales estan por todos lados, acá en Buenos Aires, en lo que es competencia hemos ido a capital, San Bernardo, Mar del Plata.

¿En San Bernardo como es la competencia?

El certamen se llama Pro-Dance es una competencia que es un principio sí se distribuye por categorías, por disciplina, tenes reggeaton, pro-dance… no compiten todos contra todos. Son por categorías, infantil, adolescente, adultos. En San Bernardo es una final que se compite por puntaje y los equipos que logren mayores puntajes en las coreografías generales son los que se llevan el Primer Podio, Segundo Podio, Tercer Podio. Nosotros viajaremos el 23 de noviembre y se compite el sábado 24.

¿Cómo fue la experiencia de visitar el programa de Tinelli?

La verdad que fuimos con cero expectativa… un día estaba dando clases, me llaman por teléfono y me dijeron «somos de la producción de Show Mach y los queremos invitar a venir al programa»… pensé que era un chiste. Pero bueno, resultó que sí, nos vinieron a buscar, nos hicieron bailar y nos dieron un espacio ahí en el programa. Después nos invitaron tres veces mas y fue una experiencia muy linda. Además teníamos un segmento donde haciamos un poquito de zumba en un programa llamado Bravo Argentina en Bravo TV . Es un programa de entretenimiento donde se habla un poquito de todo,se hacian entrevistas y se mostraban algunas actividades como zumba.

¿Y cómo cierran en año?

Nosotros no paramos, no tenemos vacaciones, seguimos con los eventos, así que si nos invitan a algun evento iremos. Si se dará en la Fiesta del Dulce de Leche, si se dará en lo que sea allí estaremos con ganas de bailar.

¿Qué dias y en qué horarios están en el Sargento Cabral?

Tenemos clases de adultos todos los días, aparte de zuma también tenemsos spining, entrenamiento funcional, zumba kits. Por la mañana, a la siesta, tarde y noche. Se pueden contactar al 2226-478699 o redes sociales shamy luz.