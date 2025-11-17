Tradición con música y danzas en la Plaza San Martín.

Compartir

Con una gran convocatoria y un clima de fiesta popular, Cañuelas celebró el pasado domingo 9 el Día de la Tradición en la Plaza San Martín, en un evento que combinó música en vivo, danzas folclóricas, mateadas y la presencia de los centros tradicionalistas del distrito. La jornada, organizada por el Gobierno Municipal, fue transmitida en directo a través del canal Dulce de Leche Streaming, con la conducción de Pablo Domínguez.

La intendenta Marisa Fassi acompañó la celebración, destacando el valor de la tradición y el sentido de comunidad que caracteriza a las familias cañuelenses. “Estos encuentros nos recuerdan quiénes somos y por qué es importante mantener vivas nuestras raíces”, expresó la jefa comunal durante la transmisión.

El evento contó con la participación de la Agrupación de Centros Tradicionalistas de Cañuelas, que reunió a representantes de distintas entidades locales: El Recao, El Mate, El Cencerro, El Potro, EAS Don Bosco, Gauchos de Uribelarrea, Paisanos del Taladro, Las Cañuelas, Riendas de Uribelarrea, CEPT 333 El Deslinde y Agrupación Santa Rosa.

A lo largo de la tarde se sucedieron presentaciones de grupos de danza y músicos locales, que animaron el encuentro al ritmo de chacareras, zambas y gatos. Además, vecinos y vecinas disfrutaron de una jornada de camaradería y orgullo criollo, con el típico mate en mano y la bandera argentina como protagonista.

La transmisión en vivo del canal Dulce de Leche Streaming permitió que cientos de espectadores siguieran desde sus hogares la tradicional fiesta cañuelense, consolidando una propuesta que unió lo mejor de las costumbres locales con las nuevas plataformas digitales.

Con esta nueva edición de la Plaza de la Tradición, Cañuelas reafirmó su compromiso con la cultura popular y el federalismo cultural, promoviendo espacios de encuentro, identidad y participación para toda la comunidad.