Tren Solidario prepara su 62ª misión y recibe donaciones en Cañuelas.

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El Tren Solidario puso en marcha la organización de su 62ª cruzada solidaria, que tendrá como destino las localidades de Zapala, Senillosa y el Alto Valle de Río Negro, con el objetivo de acercar ayuda a instituciones y familias que más lo necesitan.

Como en cada misión, la campaña convoca a vecinos, comercios e instituciones a colaborar con donaciones de alimentos no perecederos, frazadas, mantas y juguetes, elementos que serán trasladados por la formación ferroviaria hasta los distintos destinos.

En Cañuelas ya se encuentran habilitados varios puntos de recepción para quienes deseen realizar su aporte. Las donaciones pueden acercarse a:

Supermercado Plaza

Almacén La Yunta

Fábrica de Pastas La Nonna

Regalería S-LIN

Ferretería Vicente

Panadería Welcome

Panadería La Princesa

Sede de Cañuelas Fútbol Club

Pollería Pollolandia

Además, el domingo 9 de agosto, entre las 11 y las 18 horas, en la estación ferroviaria de Uribelarrea, se realizará una jornada de recepción de donaciones y también estará abierta la inscripción para quienes deseen participar del viaje solidario.

Con 25 años de trayectoria, el Tren Solidario continúa reafirmando su compromiso con la solidaridad, recorriendo distintos puntos del país para acercar asistencia a comunidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad gracias al aporte de miles de voluntarios y colaboradores.

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