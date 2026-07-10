Tres detenidos y un prófugo en la causa por la muerte de Franco Depauli

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La investigación por el crimen ocurrido durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina continúa avanzando. Tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Libertad, la Justicia ya tiene a tres jóvenes detenidos y mantiene la búsqueda de un cuarto sospechoso. La causa fue recaratulada como «homicidio en riña».

La causa que investiga la muerte de Franco Depauli dio un importante paso en las últimas horas con la detención de dos nuevos sospechosos, que se suman a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien había sido aprehendido pocas horas después del hecho. De esta manera, ya son tres los imputados detenidos, mientras que un cuarto joven permanece prófugo.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía N° 2 y se concretaron durante la madrugada mediante tres allanamientos realizados en domicilios ubicados en Ascasubi al 1900, Ascasubi al 2700 y Congreso al 200, en el barrio Libertad.

Los operativos estuvieron a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Cañuelas, con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), efectivos de la Estación de Policía Comunal Cañuelas Segunda y personal del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Gonzalo Germán Ruiz, de 19 años, y un adolescente de 16 años, conocido como «El Chaque». Ambos quedaron imputados junto a Lebrero por el homicidio de Depauli, mientras que un cuarto sospechoso no pudo ser localizado y continúa siendo intensamente buscado.

La investigación logró avanzar gracias al análisis de las cámaras de seguridad del COM, los registros de la confitería Hueney y numerosos videos aportados por vecinos, luego del pedido de colaboración realizado por la Secretaría de Seguridad. Ese material permitió reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los presuntos participantes.

Las imágenes muestran el enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, identificados por los investigadores como integrantes de bandas de los barrios Libertad y Fonavi. Según la reconstrucción de la causa, la pelea comenzó con golpes de puño y patadas en distintos sectores de Plaza San Martín y luego se trasladó hacia la vereda de la confitería Hueney, donde los involucrados rompieron baldosas de la vereda para utilizarlas como proyectiles, arrojándose piedras de un lado al otro de la calle.

Todo ocurrió en medio de una multitud que celebraba el triunfo de la Selección Argentina y donde había numerosas familias y niños.

Franco Depauli no participaba del enfrentamiento. De acuerdo con la investigación, se encontraba junto a su automóvil, sobre la calle 25 de Mayo, abriendo el baúl del vehículo, cuando fue alcanzado por una piedra que impactó en su cabeza. La agresión le provocó la muerte prácticamente en el acto.

Uno de los videos analizados por los investigadores muestra que, segundos después del impacto, dos mujeres señalan hacia el lugar donde la víctima ya había caído al suelo, mientras el enfrentamiento continuaba y los agresores seguían arrojando piedras sin advertir las consecuencias de sus acciones.

A partir del avance de la investigación, la Fiscalía decidió modificar la calificación legal de la causa, que pasó de homicidio simple a «homicidio en riña». Esta figura del Código Penal se aplica cuando una persona fallece durante una pelea colectiva y no es posible determinar con certeza cuál de los participantes produjo la lesión mortal. En esos casos, la responsabilidad penal alcanza a quienes intervinieron activamente en el enfrentamiento.

En cuanto a la situación procesal de los imputados, Gonzalo Germán Ruiz quedó alojado en una dependencia policial, mientras que el adolescente fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y trasladado a un centro especializado de la ciudad de La Plata.

Durante uno de los allanamientos, además, un familiar de uno de los imputados protagonizó un incidente con el personal policial. Según informaron fuentes oficiales, el hombre se mostró hostil durante el procedimiento, fue reducido por los efectivos y posteriormente trasladado al Hospital Ángel Marzetti tras descompensarse. Por este episodio se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía continúa analizando las pruebas reunidas y no descarta nuevas medidas en las próximas horas para esclarecer completamente las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el hecho que conmocionó a la comunidad de Cañuelas.