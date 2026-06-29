Un camión quedó detenido sobre las vías y fue embestido por un tren en El Castillo.

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Un incidente ferroviario se registró este lunes al mediodía en el paso a nivel de El Castillo (Finaco), ubicado en la intersección de las rutas 3 y 205, cuando una formación de la Línea Roca colisionó con un camión que había quedado inmovilizado sobre las vías debido a un desperfecto mecánico. Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas.

Por: @oscarhh10

El choque ocurrió alrededor de las 12:24, cuando el tren que realizaba el recorrido entre Ezeiza y Cañuelas impactó contra un Ford Cargo perteneciente a la ciudad de Bahía Blanca.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del transporte, Guillermo Germán Bomhard, de 48 años, explicó que el vehículo sufrió una falla mecánica mientras cruzaba el paso a nivel, quedando atravesado sobre las vías. El chofer logró descender del camión e intentó advertir de inmediato sobre la situación.

Fuentes señalaron que el guardabarreras realizó señales de emergencia con una bandera roja para alertar al maquinista. Sin embargo, la formación no pudo detener completamente su marcha antes de producirse el impacto.

El tren involucrado, identificado como la formación A904 de la Línea Roca, era conducido por Brian Argüello, de 35 años. Como acababa de partir del apeadero del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, situado a unos 500 metros del cruce ferroviario, circulaba a baja velocidad, lo que permitió reducir aún más la marcha y minimizar las consecuencias del siniestro.

El camión no tenía ocupantes al momento de la colisión y ninguno de los pasajeros del tren ni el personal ferroviario sufrió lesiones.

Tras el hecho, personal del Comando de Patrullas de Cañuelas, efectivos policiales y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación vehicular y asistir en las tareas necesarias para retirar el vehículo y normalizar la situación.

Como consecuencia del incidente, el servicio ferroviario entre Ezeiza y Cañuelas permaneció interrumpido durante parte del mediodía, aunque fue restablecido a las 13:57, una vez finalizadas las tareas de seguridad sobre las vías.

El episodio volvió a poner en evidencia la complejidad que presenta el cruce ferroviario de El Castillo, donde confluyen las rutas 3 y 205. El constante incremento del tránsito vehicular, sumado al paso frecuente de las formaciones ferroviarias, genera situaciones de riesgo, especialmente cuando el flujo de vehículos provoca que algunos queden detenidos sobre las vías a la espera de poder completar el cruce.

Si bien en este caso el incidente se originó por un desperfecto mecánico del camión, vecinos y conductores advierten desde hace tiempo que la intensa circulación en ese sector convierte al paso a nivel en un punto de especial atención para la seguridad vial y ferroviaria.