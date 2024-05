UN GRUPO DE RESCATISTAS REÚNE DISTINTOS ELEMENTOS PARA AYUDAR A LAS MASCOTAS.

Compartir

IMPORTANTE CAMPAÑA

En época de crisis se hace difícil mantener a perros y gatos. Con este panorama un grupo de rescatistas lanzo una campaña para reunir alimento, abrigo o medicamentos, entro otros. Por ello cañuelas.ya.com dialogó con Débora Bevaqua (deby rescata en redes sociales).

Por Oscar Heredia.

¿Qué campaña están llevando adelante?

-Se trata de amortizar el sustento diario de los rescatados, tenemos muchos animales en tránsito. No tenemos ningún refugio, es todo a pulmón y estamos tratando de armar un lugar y poder así recibir a los animales. La campaña es para poder juntar alimento, mantas, medicación y elementos de curación. Muchas veces tenemos en casa cosas que no se usan o se compran y están ahí y a nosotros nos vendría super bien.

¿Cómo surgió la idea?

-La idea surge de la necesidad. Tenemos muchos animales y en las últimas semanas fueron casos tras casos. Todo se costea con rifas, donaciones y un poco se anota en la veterinaria que obviamente hay que pagar porque día a día se hace más grande la deuda. No solo tenemos animales al cuidado, además están las castraciones a perras que andan en la calle o que tienen dueños irresponsables y la idea es sumar, de a poco, gente a la ayuda.

¿ A dónde se puede donar?

-Este fin de semana ya empezamos a poner urnas en los negocios y por redes sociales vamos a estar informado los lugares. Pero quién deseé colaborar con lo que sea …o yo me acerco al domicilio en persona.

¿Qué significan las mascotas para vos?

-Muchísimo. Son un integrante más de la familia, sienten frío, calor, hambre, sed. Hay que tratarlos con respeto y darles todo lo que se merecen y necesitan. Siempre digo que hay que pensar dos o tres veces antes de adoptar un animal. Evaluar todo.

¿Con este cricis hay más perros en las calles?

-Sí, totalmente. Desde animales con dueños, hasta los abandonados. La gente que no castra a sus mascotas, entonces la reproducción es constante. Cuando el bolsillo apretado los primeros perjudicados son ellos.

¿La gente ayuda?

-Sí, gracias a Dios la gente colabora. Obviamente siempre falta, pero la respuesta es buena y rápida. A veces tenemos casos complicados y vamos a la veterinaria sin plata y la difusión se hace rápido. La gente responde rápido.

¿Hace cuánto que haces esta tarea?

-Hace unos 5 años, uno se empieza a involucrar con los animales de alrededor de la cuadra y así se arranca. Hoy en día estamos con contacto todas las rescatistas y cuando sale un alerta estamos todas en contacto para ver quién puede ayudar.

Nota: para ayudar pueden contactarse el (549) 2226-478449 o deby rescata en facebook.