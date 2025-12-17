Un Pesebre Viviente para compartir la magia de la Navidad en comunidad.

Compartir

Con entrada libre y gratuita, la Capilla San Martín de Porres invita a vivir una noche de fe, tradición y encuentro

Por: @oscarhh10

En la antesala de la Navidad, Cañuelas se prepara para vivir una noche especial cargada de emoción, tradición y espíritu comunitario. Este viernes 19 de diciembre, a partir de las 21 horas, se realizará el Gran Pesebre Viviente organizado por la Capilla San Martín de Porres, en su sede ubicada en Pasteur 439, en el barrio Primero de Mayo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, que año tras año convoca a familias y vecinos de distintos puntos de la ciudad, ofrecerá una cuidada puesta en escena que recrea el nacimiento de Jesús, invitando a revivir el verdadero sentido de la Navidad desde la fe, el arte y el encuentro solidario. Además, el evento tendrá un fin solidario: recaudar fondos para la construcción de la Capilla San Martín de Porres, para lo cual se contará con servicio de cantina durante toda la velada.

La noche contará con la participación de destacados elencos y talleres locales, entre ellos la Compañía de Danza El Rejunte, la Agrupación Folklórica del Instituto Cultural Cañuelas, el taller Alegría y Tradición, la Agrupación Colibrí y el taller de Adultos del Instituto Cultural Cañuelas, que aportarán música, danza y color a una celebración profundamente navideña.

Al cierre del Pesebre Viviente, el público podrá disfrutar de un gran baile popular con artistas del Instituto Cultural Cañuelas, coronando una noche pensada para compartir en familia y con amigos.

En diálogo con cañuelasya.com, Carlos Aguirre, quien junto a su esposa Mirta Carmona trabaja desde hace tiempo en la organización del evento, invitó a toda la comunidad a sumarse:

“Esperamos a la gente de Cañuelas, ya que es un espectáculo sin fines de lucro. Contamos con una cantina para colaborar con la Capilla San Martín de Porres, que está en pleno proceso de construcción. Los esperamos a todos, porque la entrada es libre y gratuita”.

Por último, Aguirre adelantó algunos detalles que aportan un clima aún más emotivo a la puesta en escena:

“Ya está todo encaminado, el libreto está listo y este año sumamos a un nuevo lector, que es nuestro nieto Benicio, mientras que la nieta hará de angelito”.

Una noche para dejarse envolver por la magia de la Navidad, compartir en comunidad y acompañar una causa solidaria, en un encuentro que promete emoción, alegría y esperanza.