Un Tributo Redondo en Cañuelas

Este sábado 20 de septiembre llega a Cañuelas, en el escenario de Juana de Arco una de las bandas que realizan un homenaje con toda la fuerza necesaria a Patricio Rey sus Redondos de Ricota. Sobre el escenario toda la “pasta de campeón” de Botija Rapado para hacer bailar los viejos hits de una de las bandas más potentes de la historia del Rock Nacional.

Por Martín Aleandro

Botija Rapado es una banda de Zona Oeste que viene manteniendo vivo el culto por los Redondos. Con varios años de trayectoria llegan a Juana de Arco en su mejor momento y con un repertorio que hará crujir las paredes y bailar a todo el mundo presente.

Las grandes bandas de rock nacional quedan para siempre en el recuerdo de sus fans y en la memoria colectiva del pueblo. Patricio Rey y sus Redondos fue una de esas agrupaciones que dejaron una fuerte huella en el acervo cultural argentino. Inolvidables aquellos shows de los Redondos en Cemento, o en Obras Sanitarias y posteriormente, cuando estos lugares le fueron quedando chicos, en Autopista Center o Racing. La “misa ricotera” los seguía a todas partes y cada una de esas noches se convertía en un ritual único donde el público también era protagonista haciendo vibrar los cimientos del estadio.

Ahora que tan solo el recuerdo vivo, latente aún, hasta intacto se podría decir, ya que varias bandas toman la posta y realizan distintos tipos de Tributos donde la magia vuelve a surgir en eso temas emblemáticos como “JI JI JI”, “Octubre” o “Mi perro dinamita”, entre otros. A todo palo el volumen y con los ojos cerrar se puede sentir, por segundos, que la locura sigue viva y que esas canciones no son simples canciones, sino que, son parte de nuestra locura general.