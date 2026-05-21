Una alumna de Cañuelas alcanzó uno de los máximos reconocimientos académicos en inglés del país

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Mientras muchas veces las noticias pasan por otro lado, una estudiante de Cañuelas consiguió un reconocimiento que pone nuevamente a la ciudad en el mapa educativo nacional. Olivia Lucía Marmo, alumna del Complejo Educativo Bilingüe Silos, fue distinguida con el Veronica Cameron Award 2026, una de las máximas premiaciones vinculadas a los exámenes internacionales de Cambridge English.

La distinción es otorgada a quienes alcanzan los mejores desempeños académicos del país en las evaluaciones internacionales rendidas durante el ciclo lectivo anterior. En este caso, el resultado obtenido por la joven cañuelense la ubicó entre las estudiantes más destacadas de Argentina en lengua inglesa.

El dato adquiere todavía más relevancia porque no se trata de un hecho aislado: es el segundo año consecutivo en que una alumna del establecimiento logra alcanzar este nivel de excelencia académica, algo que muy pocas instituciones educativas del país consiguen sostener en el tiempo.

Detrás del reconocimiento aparece un proceso largo de preparación, estudio y acompañamiento pedagógico orientado a certificaciones internacionales, una formación que exige constancia, comprensión avanzada del idioma y un alto nivel de rendimiento en distintas áreas de evaluación.

La premiación también representa un reconocimiento indirecto para toda la comunidad educativa del colegio, que desde hace años apuesta a una enseñanza bilingüe con fuerte proyección internacional.

En tiempos donde muchas veces se habla de las dificultades del sistema educativo argentino, este tipo de noticias muestran otra cara: la del esfuerzo cotidiano, la dedicación y la posibilidad de que estudiantes del interior bonaerense puedan competir académicamente al mismo nivel que instituciones de las grandes ciudades del país.

El logro de Olivia Lucía Marmo no solo tiene valor por el premio en sí, sino también por lo que simboliza: la confirmación de que desde Cañuelas también se construyen historias de excelencia capaces de trascender fronteras y abrir oportunidades hacia el futuro.