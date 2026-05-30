Uribe FC escribe una página histórica para el fútbol de Cañuelas.

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El club de Uribelarrea debutará en el Torneo Promocional Amateur de AFA y se convertirá en el segundo representante del distrito en las competencias oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. El estreno será en Zárate frente a Belgrano, mientras que el primer partido como local se disputará el 6 de junio ante Control Orientado.

Por: @oscarhh10

La historia del fútbol cañuelense sumará un nuevo capítulo con el debut oficial de Uribe FC en el Torneo Promocional Amateur de la Asociación del Fútbol Argentino. Con su participación en esta competencia, el conjunto de Uribelarrea se transformará en el segundo representante del distrito en los torneos organizados por AFA, junto a Cañuelas FC, que actualmente milita en la Primera C.

El estreno del «Furgón» será en Zárate frente a Belgrano, por la segunda fecha de la Zona B. En la jornada inaugural el conjunto de Uribelarrea quedó libre. Posteriormente, el 6 de junio, tendrá su esperado debut como local cuando reciba a Control Orientado de Benavídez.

En la previa de este acontecimiento histórico, CañuelasYa dialogó con el entrenador Fabián Mansilla, quien analizó la preparación del plantel, los objetivos deportivos y el crecimiento institucional que permitió alcanzar este importante desafío. Además, el club confirmó recientemente la incorporación de Jesús Dátolo, ex jugador de Boca, Banfield y la Selección Argentina, como asesor deportivo.

«Los jugadores llegan muy bien»

Sobre el estado del equipo de cara al debut, Mansilla se mostró optimista.

«Los jugadores llegan muy bien. Hicimos una muy buena pretemporada y se los nota convencidos, con muchas ganas y, lógicamente, con la ansiedad propia del debut. El plantel está muy comprometido con la causa y eso nos da tranquilidad. Van convencidos de una idea y de un propósito: hacer un buen torneo y dejar a Uribe de la mejor manera posible en esta competencia», expresó.

Juventud con una cuota de experiencia

Respecto a la conformación del plantel, el entrenador destacó el perfil joven que exige la categoría.

«En líneas generales son chicos jóvenes porque el reglamento no permite excederse de determinada edad. Eso le da una identidad muy particular al torneo. De todos modos, contamos con algunos futbolistas que ya participaron en esta categoría y pueden aportar esa experiencia que siempre es importante», explicó.

Refuerzos para potenciar una base sólida

Consultado sobre las incorporaciones realizadas para afrontar el campeonato, Mansilla aseguró que el club logró sumar exactamente los perfiles que buscaba.

«Sabíamos que teníamos una muy buena base de jugadores que venían trabajando en la institución y compitiendo en la Liga de Lobos. Primero analizamos lo que teníamos y luego apuntamos a reforzar posiciones específicas. La idea siempre fue sostener la identidad del club y potenciar a los jóvenes que ya formaban parte del proyecto. Logramos conformar un plantel competitivo y equilibrado en todas sus líneas», señaló.

Un nuevo desafío en AFA

Para Mansilla no será su primera experiencia en el fútbol afista, aunque sí su estreno en el Promocional Amateur.

«Será mi segunda experiencia en torneos de AFA. Dirigí algunos partidos en la Primera B Metropolitana con Ituzaingó, pero será mi primera vez en esta categoría. Es un desafío importante y muy atractivo, que asumimos con la responsabilidad de hacer un gran torneo», comentó.

Una categoría intensa y competitiva

Al referirse a los rivales que tendrá Uribe FC, el entrenador destacó la paridad existente en ambas zonas.

«Por lo que vimos en la primera fecha y en las ediciones anteriores, es una categoría muy pareja. Hay equipos intensos, con jugadores físicos y propuestas interesantes de juego. El límite de edad genera mucha dinámica y obliga a competir siempre al máximo», analizó.

Formar jugadores, la meta principal

Más allá de los resultados deportivos, Mansilla dejó en claro cuál es el objetivo institucional que impulsa al club.

«Uribe viene trabajando muy bien desde hace tiempo. El desarrollo de los juveniles es una prioridad y está a la vista en los logros que viene obteniendo. Muchos jugadores formados en el club hoy compiten en categorías superiores, como la Primera Nacional o la B Metropolitana. La meta es seguir formando futbolistas, potenciarlos y brindarles la posibilidad de iniciar una carrera profesional».

Y agregó: «Cuando nos convocaron para participar de este proyecto fueron muy claros respecto a la idea. Nosotros compartimos esa visión y encontramos un club que nos brinda todas las herramientas necesarias para trabajar. Uribe seguirá creciendo en todos los aspectos. Estamos atravesando un gran momento institucional y creemos que este es el camino para seguir consiguiendo cosas importantes».

El plantel que hará historia

Los futbolistas que integran el plantel de Uribe FC para su primera participación en el Torneo Promocional Amateur son:

Nicolás Domínguez Vázquez, Marco Maidana Sánchez, Gonzalo Rodríguez, Matías Levy, Lautaro Perea, Joaquín Ojeda, Ramiro Almagro, Juan Lorenzo, Tobías González, Patricio Fernández, Gonzalo Coronel, Román Barreiro, Tomás Córdoba, Facundo Ríos, Matías Ramos Segade, Franco Merlo, Ramiro Dorrego, Franco Castro, Sebastián Leiva, Francisco Salas, Mateo Gómez, Stefano Gigena, Darío Khairalla, Nicolás Franco, Miguel Bordón, Axel Núñez, Ariel Martínez, Valentín Cobran, Uziel Grillo, Ntomba, Sebastián Casalderrey Figliomeni, Dante Corbalán, Francisco Sotelo, Kevin Corzo, Augusto Seijas González, Román Maranghino, Federico Gaudino, Blas Suárez, Gabriel Clavería, Francisco Blasco, Ignacio Delgado, Ramiro Villalba, Agustín Vacaro, Tomás Lovizio y Martín Pupillo.