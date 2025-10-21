Uribe Fútbol Club: debut histórico en el Torneo Regional Federal Amateur.

Compartir

El tricolor inicia su sueño en la Región Pampeana Norte, Zona 3: este jueves 23 de octubre, desde las 16:00, recibe a Deportivo Malvinas en el estadio Pinto Caetano.

Por: @oscarhh10

Uribe Fútbol Club escribirá una página inolvidable de su historia al debutar en el Torneo Regional Federal Amateur (edición 2025/2026). El estreno será este jueves 23 de octubre a las 16:00, cuando el tricolor reciba a Club Deportivo Malvinas de Zárate en el estadio Pinto Caetano, ubicado en Valentín Cassini y Uribelarrea.

Un nuevo desafío para el tricolor

El conjunto cañuelense integra la Región Pampeana Norte, Zona 3, un grupo de tres equipos que comparte con Club Atlético Bajo San Isidro (Escobar) y el propio Deportivo Malvinas (Zárate). Uribe llega a esta instancia tras varias temporadas de destacadas actuaciones en la Liga Lobense, y ahora afronta el salto a un certamen que reúne a más de 300 clubes de todo el país en busca del ansiado ascenso al Federal A.

Cómo se juega: formato y clasificaciones

La fase inicial se disputa por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. Se clasificarán a la siguiente instancia los primeros de todos los grupos y los dos mejores segundos, para conformar un cuadro de 24 equipos que jugarán la segunda ronda. Al tratarse de una zona de tres participantes, los clasificados desde esta zona accederán directamente a la “segunda ronda” (no a la tercera, como sí ocurrirá con los líderes de grupos compuestos por cuatro clubes). Desde allí, la competencia continúa con cruces de eliminación directa, también en series de ida y vuelta.

La palabra de la dirigencia

En la previa, el director deportivo de Uribe, Luciano Reges, explicó: “Nuestra llegada al Torneo Regional se da porque ningún equipo de la Liga de Lobos quería la plaza y nosotros queremos competir; estamos preparados para competir en esta instancia”. Y agregó: “Es una linda aventura para ver qué pasa. Estamos preparando la cancha para tener un buen escenario —está en óptimas condiciones— y queremos darle jerarquía a la liga”.

Plantel y refuerzos

A la base del equipo que compite en la Liga Lobense se le sumaron refuerzos puntuales para afrontar el Regional con seriedad y compromiso: el objetivo es competir a la altura de la exigencia y no “estar de paseo” en una instancia de gran jerarquía.

Fixture de la Zona 3 (estimado)

Fecha 1 – Jueves 23/10, 16:00: Uribe FC vs. Deportivo Malvinas (en Pinto Caetano).

Fecha 3 – A confirmar: Uribe FC vs. Bajo San Isidro (visitante).

Fecha 4 – Libre para Uribe FC.

Fecha 5 – A confirmar: Deportivo Malvinas vs. Uribe FC (en Zárate).

Fecha 6 – Domingo 7/12 (estimado): Uribe FC vs. Bajo San Isidro (local).

El rival llega con ventaja

Deportivo Malvinas llega entonado tras vencer 1–0, como local, a Bajo San Isidro. El tricolor buscará hacerse fuerte en casa para iniciar con el pie derecho una zona pareja y exigente.

Días y horarios

Si bien el debut será un jueves, el calendario habitual del Regional estipula que la mayoría de las fechas se juegan los días domingo. La programación definitiva de cada jornada será confirmada por el Consejo Federal.

El aliento de siempre

La ilusión está en marcha. La dirigencia y el plantel invitan a la familia tricolor a acercarse al Pinto Caetano para acompañar al equipo en este estreno histórico y en cada paso del Torneo Regional.