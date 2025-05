Uribe unido: El tren une y moviliza

Compartir

La comunidad toda de Uribelarrea sigue preocupada y ocupada por el servicio de tren suspendido que une Cañuelas con la vecina ciudad de Lobos y que pasa por «Uribe». Bajo el título de «unidos por el tren» es que vecinos e instituciones se han convocado a una mateada, con la presencia de artistas locales, para este domingo 4 de mayo desde las 14hs.

Esto en defensa del servicio de tren que fue suspendido hace varios días y que algunos dicen que es por 90 días, aunque nadie asegura de que vuelva a funcionar. La mateada es para visibilizar el problema y para pedir entre todos la vuelta del tren a Trenes Argentinos. Incluso la intendenta de Cañuelas Marisa Fassi mediante una nota pidió a informes a Trenes Argentinos.

Desde Cañuelasya.com nos comunicamos con una vecina de Uribelarrea Laura Bitschko, quien nos comentó «es un pedido a gritos, queremos que el tren siga corriendo y pasando por Uribelarrea permitiendo a los pobladores como a los visitantes usar este medio de transporte cómodo, seguro y económico». Sobre si Uribe queda aislado sin el tren indicó «Uribe no queda aislado porque hay servicio de colectivos, pero todos sabemos que el tren es cómodo, seguro, económico y en el horario que corría el tren aproximadamente cien chicos del colegio Don Bosco venían y llegaban para ingresar a la escuela como corresponde».

Asimismo Laura expresó «la empresa lo que ya informado es que el tren está suspendida por un arreglo que se está haciendo en las vías de la línea Sarmiento desde Las Heras hasta Lobos, el tren que corre desde Cañuelas a Lobos comparte desde Empalme (Lobos) hasta Lobos las vías del tren Sarmiento, que se calcula dentro de 5 meses – ese tramo de vía – no se va a tocar». A lo que agregó «entonces el tren podría seguir circulando tranquilamente hasta que se esté realizando la reparación de ese tramo, hemos enviado notas y todavía no tenemos respuesta (por supuesto) la locomotora puede invertir su recorrido, es decir en lugar de hacer el trayecto de Cañuelas-Uribe ir de Uribe a Cañuelas hasta Uribelarrea porque está toda la infraestructura para que pueda hacer el cambio de dirección, es por eso que esperamos con ese informe que se mando y una carta que vamos a hacer firmar el día de la mateada tengamos una buena respuesta y que vuelva al tren a Uribelarrea «.