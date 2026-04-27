Uribelarrea FC hará historia: jugará por primera vez un torneo oficial de AFA.

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El club cañuelense fue presentado en el Torneo Promocional Amateur y competirá en la Zona B. Su presidente, Mauricio Senas, destacó el logro como “un orgullo para todo el pueblo”.

El pasado martes 21 de abril se realizó la presentación oficial del Torneo Promocional Amateur de AFA, un hecho que marcará un antes y un después para Uribelarrea FC. Por primera vez en su corta pero intensa historia, la institución cañuelense participará de manera formal en una competencia organizada por la Asociación del Fútbol Argentino.

El conjunto de Uribe integrará la Zona B, donde enfrentará a Control Orientado (Benavídez), Las Mandarinas (Brandsen), Everton (La Plata), Belgrano (Zárate), Alumni (La Plata), Barrancas FC (CABA), Ezeiza y Buenos Aires City (Villa Urquiza).

Por su parte, la Zona A estará conformada por Náutico Hacoaj, Estrella de Berisso, Provincial de Lobos, Atlético Pilar, Defensores de Glew, Sindicato Argentino de TV, Juventud de Bernal y Deportivo Metalúrgico.

Desde cañuelasya.com dialogamos con Mauricio Senas, presidente de Uribelarrea FC, quien expresó su emoción por este paso histórico: “Es algo muy importante para Uribe, algo que veníamos trabajando desde hace tiempo. El pueblo se alegró mucho al lograr este objetivo y para nosotros es un orgullo enorme”.

Además, se refirió a la experiencia de haber estado en el predio de AFA junto a Claudio “Chiqui” Tapia: “Por momentos estaba nervioso, me sudaban las manos. Estar en el predio de Lionel Messi y tener a Tapia hablándonos y nombrando a Uribe es algo que todo club sueña. No tiene precio”.

En cuanto a lo deportivo, Senas adelantó que el plantel se reforzará de cara al inicio del torneo, previsto para el 30 de mayo: “Seguramente habrá refuerzos. Tenemos un gran grupo, los chicos están trabajando muy bien y los entrenadores tendrán una linda tarea para armar el equipo”.

Respecto a la localía, el dirigente señaló que se están realizando mejoras en el estadio: “La idea es debutar en nuestra cancha. Se activaron obras, como la iluminación y algunos retoques. Creemos que cuando venga APREVIDE no vamos a tener inconvenientes”.

Fixture de Uribelarrea FC

1° fecha: Libre

2° fecha: Belgrano vs. Uribe

3° fecha: Uribe vs. Control Orientado

4° fecha: Buenos Aires City vs. Uribe

5° fecha: Uribe vs. Barrancas

6° fecha: Ezeiza vs. Uribe

7° fecha: Uribe vs. Everton

8° fecha: Las Mandarinas vs. Uribe

9° fecha: Uribe vs. Alumni

10° fecha: Libre

11° fecha: Uribe vs. Belgrano

12° fecha: Control Orientado vs. Uribe

13° fecha: Uribe vs. Buenos Aires City

14° fecha: Barrancas vs. Uribe

15° fecha: Uribe vs. Ezeiza

16° fecha: Everton vs. Uribe

17° fecha: Uribe vs. Las Mandarinas

18° fecha: Alumni vs. Uribe