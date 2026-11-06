Uribelarrea se prepara para una nueva edición de la Gran Fiesta Comunitaria de Don Bosco.

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La tradicional celebración se realizará este domingo 8 de noviembre, de 11 a 18 horas, en la Escuela Salesiana Don Bosco. Habrá misa campestre, gastronomía regional, espectáculos artísticos y un desfile tradicionalista. La entrada tendrá un valor de $5.000 y los menores de 11 años ingresarán gratis.

Por @oscarhh10 – Martín Aleandro

La Escuela Salesiana Don Bosco de Uribelarrea se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Gran Fiesta Comunitaria, que tendrá lugar este domingo 8 de noviembre, de 11 a 18 horas. El encuentro, que lleva varias décadas de historia, se ha convertido en un verdadero clásico para la comunidad educativa y las familias de la región.

La celebración comenzará a las 11 con una misa campestre y continuará durante toda la jornada con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, danzas folclóricas y un desfile de centros tradicionalistas. El evento se desarrollará en un amplio predio arbolado, equipado con mesas y espacios para disfrutar en familia.

La entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que los menores de 11 años podrán ingresar de manera gratuita. Parte fundamental de esta iniciativa es su carácter solidario, ya que la recaudación estará destinada a acompañar las prácticas de integración de verano de los estudiantes.

Uno de los principales atractivos será el patio de comidas y el tradicional puesto de productos regionales elaborados por los propios alumnos de la institución. Los visitantes podrán adquirir quesos, chacinados, embutidos, mermeladas, encurtidos y el reconocido dulce de leche de Don Bosco, productos que forman parte de las actividades educativas y productivas de la escuela agrotécnica.

En diálogo con cañuelasya.com, la directora de la institución, Cristina Martínez, recordó los orígenes de esta celebración, que se remontan a la década de 1970.

«Esta gran fiesta nace en los años 70, cuando se empiezan a armar las zonas. Los padres se reunían una vez al año, todas las zonas traían a las familias y hacían un gran asado», explicó.

Con el paso del tiempo, aquella reunión fue creciendo hasta alcanzar convocatorias de miles de personas. Sin embargo, en los últimos años la institución decidió recuperar el espíritu original del encuentro, buscando que todas las familias puedan participar.

«Después ese gran asado ha pasado a tener 2.500 entradas, 3.000 o 1.000, pero hoy hemos hecho una vueltita hacia un encuentro comunitario, con una entrada más accesible, para que las familias puedan comer carne u otras opciones más económicas. Eso permite que todos puedan venir, encontrarse y participar con las familias de la escuela», señaló Martínez.

Una tarde con música, danzas y tradición

La programación artística será otro de los grandes atractivos de la jornada. Entre los espectáculos anunciados se encuentran Celeste y Fermín, Sergio Massarotto, Los Playeros, Charly «El Tigre de Cañuelas», el Ballet Nuestra Señora de Caacupé, el Ballet San José y el Ballet de Don Bosco.

También se realizará un gran desfile de centros tradicionalistas, con la participación de alumnos de la institución, en una propuesta que busca mantener vivas las costumbres y tradiciones rurales.

En este sentido, la directora destacó la reciente participación de estudiantes en una peregrinación a Luján, realizada entre el 24 y el 27 de octubre, una experiencia que reunió a 73 caballos y 50 jinetes durante cuatro jornadas.

Por otra parte, adelantó que el Ballet de Don Bosco se encuentra preparando una representación de Martín Fierro, con coreografía de Nancy Bertoti, que podrá disfrutarse el próximo 19 de noviembre.

Una escuela vinculada a la producción y a la comunidad

Más allá de la celebración, Martínez también se refirió al presente de la institución y a los cambios que ha experimentado su matrícula a lo largo de los años.

Actualmente, la comunidad educativa está integrada principalmente por estudiantes provenientes del corredor de la Ruta 3, especialmente de Cañuelas, Uribelarrea y Lobos.

Según explicó la directora, las modificaciones en las posibilidades de acceso y transporte fueron transformando la procedencia de los alumnos y también las necesidades de formación.

En ese contexto, destacó que Don Bosco continúa fortaleciendo su perfil como escuela agrotécnica, orientada a la agroindustria y a la producción de alimentos, tanto para animales como para consumo humano a partir de sus derivados.

La comercialización de los productos elaborados por los estudiantes representa una parte importante de su formación, ya que permite vincular los conocimientos adquiridos en las aulas y talleres con experiencias concretas de producción y comercialización.

Una tradición que sigue reuniendo generaciones

La Gran Fiesta Comunitaria, que también anticipa el aniversario de la institución, celebrado cada 28 de enero, representa mucho más que una jornada de entretenimiento. Es una oportunidad para reencontrarse, compartir experiencias y acompañar el trabajo educativo y productivo que desarrolla la escuela salesiana.

Con una propuesta que combina gastronomía, música, tradición y solidaridad, Don Bosco invita a vecinos de Uribelarrea, Cañuelas, Lobos y localidades cercanas a disfrutar de una celebración que mantiene vivo el espíritu comunitario de la institución.

La actividad se realizará este domingo 8 de noviembre, de 11 a 18 horas, con una entrada general de $5.000 y acceso gratuito para menores de 11 años.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar la cuenta oficial de Instagram @easdonboscouribelarrea.