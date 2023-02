Venta de loteo clandestino en Villa Vissir

Compartir

Se está llevando a cabo una estafa virtual con la venta ilegal de lotes en la zona de El Vissir a través de una popular red social. Concretamente la publicación fue realizada el 24 de enero por la usuaria de Facebook Edith López, quien además compartió la oferta en dos grupos de la feria La Salada.

Con el llamativo eslogan “Invertí en tus sueños», que se publica en esa red, se ofrece la preventa de lotes en Cañuelas desde 300 m2, o sea el loteo en cuestión es una fracción de poco más de una hectárea ubicada en calles Junín y Federico Petrelli de Villa Vissir.

“En ese lugar no puede haber ningún loteo porque es una zona rural no apta para parcelamientos. Hoy enviamos gente para verificar la situación y vamos a seguir monitoreando para que no haya ningún movimiento de tierra”, explicaba a la prensa el jefe de Gabinete del municipio, Fernando Jantus.

En la actualidad hay una disputa por los terrenos entre presuntos propietarios y herederos que se está dirimiendo en la justicia.

En el 2022 gracias a las denuncias de vecinos, se impidió la apertura de calles que estaba realizando una cuadrilla enviada por una de las personas que pugna por el predio de apellido Bermúdez.