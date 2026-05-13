“Viernes de Zambita”: noche de folklore, danza y música en vivo en Cañuelas

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El grupo folklórico femenino “Quimereando” invita a una jornada abierta y gratuita con clase de zamba, artistas en vivo y cantina popular este viernes 15 de mayo en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre.

La cultura popular y el folklore volverán a tener su espacio en Cañuelas con una nueva edición de “Viernes de Zambita”, una propuesta organizada por el grupo folklórico femenino “Quimereando”, que se llevará adelante este viernes 15 de mayo desde las 22 horas en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, ubicada en Del Carmen 50.

La actividad promete una noche cargada de música, baile y encuentro comunitario, con entrada libre y gratuita para todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse a compartir una velada bien argentina.

Uno de los momentos destacados será la clase abierta de zamba a cargo de la profesora Silvia Morales, pensada tanto para quienes ya bailan folklore como para quienes quieran animarse a aprender y disfrutar de una experiencia diferente.

Además, la jornada contará con música en vivo y la participación de reconocidos artistas locales y regionales como Daniel Argañaraz, Meli Zampone, Agustín Bruno y Los Cantores del Camino, quienes le pondrán voz y guitarra a una noche donde la tradición y la cultura popular serán protagonistas.

También habrá cantina económica, generando un ambiente familiar y accesible para compartir entre amigos, parejas y amantes del folklore.

Desde la organización destacaron la importancia de seguir generando espacios culturales abiertos para toda la comunidad y extendieron la invitación a todos los vecinos: “Los esperamos para compartir una hermosa noche de zambas, música y encuentro”.