VIVÍ CAMPO CULTURA: ARTE, MÚSICA, FERIA Y NATURALEZA EN CAÑUELAS.

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El sábado 12 de septiembre, Fundación Tres Pinos y el Municipio de Cañuelas presentan Viví Campo Cultura, una jornada para disfrutar en familia y con amigos que reunirá arte, música en vivo, feria de productores y artesanos, espectáculos para grandes y chicos y gastronomía en el entorno natural de Campo Cultura Cañuelas.

La programación contará con una variada programación de espectáculos en vivo que incluye la presentación infantil de Los Titirifeos (títeres, música y humor) y el talento de destacadas agrupaciones locales de Cañuelas: exhibiciones de danza a cargo de la Agrupación Folklórica de Adultos, y los conciertos del Ensamble de Folklore, la JazzOrquesta y la orquesta Orquestango, encargada del gran cierre. Son espectáculos de folclore, jazz y tango, junto a una propuesta de títeres, música y humor para toda la familia.

La grilla contará con el talento de destacadas agrupaciones locales de Cañuelas: exhibiciones de danza a cargo de El Taller de Folklore y la Agrupación Folklórica de Adultos, y los conciertos del Ensamble de Folklore, la JazzOrquesta y la orquesta Orquestango, encargada del gran cierre. La jornada será también el marco para la inauguración de tres nuevas propuestas expositivas. La providencia, del artista Franco Fasoli y con curaduría de Joaquín Barrera, cruza historia, ficción y arte contemporáneo tomando como punto de partida el Pacto de Cañuelas de 1829 y las figuras de Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. Antes de ser paisaje. Afinidades, ecos y persistencias en la Colección de la Fundación Tres Pinos, con curaduría de Joaquín Barrera y asistencia curatorial de Manuel Maquirriaín. Nueva sala del Museo de la Ilustración Gráfica, dedicada a la ilustración, la historieta y la cultura gráfica. La propuesta se completa con una feria de productores y artesanos de Cañuelas que reunirá marcas y emprendimientos como A mi manera Deco, Gin El Asturiano, Cerveza Alanis, Anita Bono Cerámica Natural, Yucaidi Sabores, El Campito Productos Naturales, Noble Madera Uribelarrea, Diego Mates, Andrea Gauna Cerámica, Verde Aromático, Gaia Accesorios y Ventas del Colegio Don Bosco de Uribelarrea. También contamos con parrilla, restaurante, cafetería y la posibilidad de recorrer las 35 hectáreas de Campo Cultura, sus salas, esculturas al aire libre y espacios naturales. Viví Campo Cultura propone compartir un día en el campo en familia y con amigos y acercarse al arte y a distintas expresiones de la cultura y la producción local.

Cronograma de actividades

12:00 hs: Apertura del predio, Feria de Productores y Artesanos de Cañuelas y sector gastronómico. 13:00 hs: Los Titirifeos (Títeres, música y humor para toda la familia). 13:55 hs: El Taller de Folklore + Agrupación Folklórica de Adultos (Danza folklórica). 14:30 hs: Ensamble de Folklore (Música folklórica en vivo). 15:00 hs: Inauguración oficial de muestras (Franco Fasoli, MIG y Colección Fundación Tres Pinos). 15:30 hs: JazzOrquesta (Orquesta de jazz). 16:20 hs: Orquestango (Orquesta de tango – Show de cierre). 17:00 hs: Cierre del evento.

Datos Útiles

Sábado 12 de septiembre

HORARIO: Desde las 12 hasta las 17 hs

LUGAR: Campo Cultura Cañuelas

ENTRADAS: 20% de descuento en compra anticipada y de forma online Precios sin descuento: Entrada general — desde 13 años $12.000 Niños de 4 a 12 años $8.000 Menores de 4 años Sin cargo Jubilados y pensionados $6.000 Docentes y estudiantes $6.000 Residentes de Cañuelas $6.000 Personas con discapacidad con CUD Sin cargo Acompañante de persona con discapacidad Sin cargo Pack familiar $30.000 Pack Amigos $40.000

MAS INFORMACION: https://www.campocultura.org/ vivicultura // www.campocultura.org // CONTACTO PRENSA: Hernan Vivone // 1158106643 // hvivone@puntoestudiocreativo. com

Organizan Fundación Tres Pinos + Municipio de Cañuelas