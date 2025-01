Yamila Cafrune en plena actividad entre los premios Gardel y el festival de Cosquín.

Compartir

Con 33 años como artista del escenario nacional musical, la cañuelense por adopción, Yamila Cafrune, afronta un 2025 cargado de novedades y desafíos. En una tarde de las calurosas de enero se apretó a dialogar con cañuelasya.com y con su amabilidad característica nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Es tu primera nominación a los Premios Gardel?

No, no. Cuando era muy jovencita ya tuve otras nominaciones, creo que fue mi primer o segundo disco fue esa nominación, estuve nominada con personas que admiro a ultranza, estuve nominada con Teresa Parodi y Suna Rocha así que imagínate, fue hermoso estar en la terna. Y ahora es maravilloso después de tantos años volver a postular la canción para ver si seguimos y salimos ternados.

¿Cómo se da esta «pre-nominacion»?

En este caso es un simple que es esta canción que la grabamos en 2024, con mucho sacrificio y esfuerzo. El tema se realizo en un estudio de capital y además tengo una hermosa amistad con Juan Palomino (actor) al cual invité a formar parte del proyecto, me dijo que sí. Y ahí está presente en la primera parte resitando. Además está canción yo la elegí hace mucho años para que fuera parte de mi repertorio, se llama Juan Prisionero.

¿Cuál es la historia que cuenta la canción?

La letra es de Don Atahualpa Yupanqui, cuando él estuvo preso le escribió un poema a su hijo (Coya Chavero) que cuando recupera este poema le pone música. Y después se entera que es para él. Don Atahualpa le escribió la poesía como una carta a su hijo. Cuando yo se la escuché – estábamos en España – me enamoré de la canción, la grabamos con dos músicos venezolanas y ahí salió algo de lo que estoy muy orgullosa del resultado. La dirección es de Maximiliano «Moscato» Luna. Cuando nos enteramos que ya podíamos empezar a postularnos obviamente la enviamos y hemos tenido muy buena repercusión, la gente de la academia del «Gardel» está muy contenta con nuestra postulación. Así que estamos en la dulce espera de ver si salimos ternados.

¿Mucho trabajo en este verano?

Vamos a Cosquín a presentar un espectáculo, siempre tratamos de que sea algo diferente. Cosquín no siempre es el primero, este año sí lo es, pero no siempre es el primer escenario que piso. Pero sí es donde yo marco el derrotero de mi barco de todo el año. Este año va a ser mucho muy especial, porque voy a presentar una canción de una niña que se llama Noelia Sinkunas. Nosotros los folkloristas siempre decimos que los jóvenes no hacen folklore, que están alejados, pero cuando hacen folklore decimos está mal hecho porque no lo hacen como nosotros lo hacemos…esa joven en la canción dice «el legado me dió alas y ahora no entiende mi vuelo». Es importante que lo pueda cantar yo con 33 años de carrera, que uno le pueda cantar a la juventud es bueno. Y otro punto es que a la persona que voy a presentar va a dar que hablar.

¿Cosquín es el escenario más especial para vos y por la historia del mismo con tu papá?

No quisiera que fuera así, pero lo es. Es muy especial porque me pone muy nerviosa además, uno prepara para Cosquín todo y después ahí en más es todo. Ahí salí por primera vez a cantar, ahí tengo grandes recuerdos, ahí por primera vez me dijo Don Julio (Marbíz) de subir al escenario. Ahí cante por primera vez con la voz en off del papi. Ahí se me reconoció a los 30 años de trayectoria, nunca gané un premio de Cosquín y siempre se crítica a Cosquín, pero siempre se es necesario subir al escenario de Cosquín.

¿En esta época del año es el fuerte para el cantante folklórico o bajaron los festivales?

El año pasado ya bajo el ritmo. Desde que los festivales no tienen ayuda de Nación se ha bajado el ritmo muchísimo. Hubo una época en que la Secretaria de Cultura se elevó a Ministerio de Cultura y creo que esa fue la única vez que pensaron que el trabajador/a de Cultura eramos trabajadores de la cultura. Hoy pones en el tapete, que compro una entrada al cine o un paquete de fideos, los que somos jefes de familia lo vamos a pensar dos veces. La primera pata que se corta es la cultura siempre y eso ha pasado en todo el País. Lo ví el año pasado cuando caían grandes festivales.

¿La Salamanca y la Chaya?

Claro, creo que esos dos se cayeron. Se celebró una Chaya pero no era el de la Chaya de siempre. Soy una mujer que siempre ha sacado trabajo, en 2024 de agosto al 15 de diciembre tuvimos todos los fines de semana laburo, por eso soy yo porque me muevo en mi auto, tocó la viola y me acompaño. Pero no todos tienen la suerte de poder bancarse la nafta, un auto y poder salir adelante. Este año me parece que es hasta el doble de difícil al del año pasado… Vivimos gracias a los municipios, a los subsidios o funciones privadas como empresas o cumpleaños.

¿La agenda de Yamila es?

Ahora el 31 de enero, que fue el mismo día que mi viejo la presentó a Mercedes Sosa en el escenario allá por 1965, bueno… del 2025 me toca a mí cantar con Cosquín. Va a haber una sorpresa, posiblemente dos. Después estaré en la Fiesta de la Sierra en Tandil, después en el festival de Baradero (en su 50° aniversario).

Redes sociales de Yamila Cafrune, yamila.cafrune.oficial en Instagram, en facebook es Yamila Cafrune. En Spotify pueden escuchar el tema Juan Prisionero postulado al Premio Gardel.