El vecinalismo compite en las Paso de la mano de Pablo Olveira en el frente de Randazo.

El Frente “Vamos por vos” de Florencio Randazzo está representado por el Vecinalismo, de Pablo Olveira, comerciante e integrante de la Cámara Comercial, y también por Pablo Arias, ex concejal y trabajador de la salud, quienes iran con listas individuales para compartir en las Paso. Por tal motivo y luego de confirmada su lista para competir hablamos con Pablo Olveira quien nos contó detalladamente los pasos en estos últimos años del vecinalismo local.

“El vecinalismo arranca en el 2015 cuando propusimos a Agustín “Boyi” Sulpis candidato a intendente, quedamos afuera por una diferencia de 65 votos en las paso, gano el radicalismo representado por el doctor Cabreras y nosotros habíamos prometido acompañar y eso fue lo que hicimos.

“En el 2017 el vecinalismo presento una lista en el espacio en ese momento “Cambiemos”, pero no nos dejaron competir, nos bajaron la lista, el dedo fue agente fundamental, eso nos hizo rever y no seguir dentro de ese espacio por lo antidemocráticos. El 2019 no estuvimos en ningún otro sector porque no nos acobijaba ninguno de los frentes mayoritarios”. Sentencia Pablo O.

“Desde el 2019 a la fecha tuvimos una integración con vecinalistas de la provincia de Bs As, en el cual nos acobijaron como agrupación, es un partido político en formación, que aglutina a todos los partidos vecinalistas de la provincia, los mayores referentes son Mar del Plata, Olavarria, Ituzaigo, etc. Hay más de 60 localidades representadas en ese paraguas, ahí empezamos nosotros a trabajar unos 8, 10 meses, se presentaron todos los papeles para concebir la personería jurídica pero no se llegó para esta instancia, entonces se hizo un movimiento vecinalista local para poder competir dentro del frente “Vamos por vos” que encabeza Florencio Randazzo. Nos dejaron presentar nuestra lista, sabemos que hay otra en Cañuelas que es la que encabeza Pablo Arias, por libres del sur y el Socialismos, en nuestras filas pudimos sumar al Dualdismo Cañuelense que lo simboliza Dionisio Escudero, también la gente de la Ucd o Avanza libertad se sumaron con el tercer lugar representado por Gastón Gutiérrez.

2En el caso de ganar nosotros representaríamos principalmente al vecinalismo, que es la agrupación que venimos trabajando desde el 2015 hasta la fecha, con gente que quedo, que se fue, y nueva que vino, como en todos los equipos políticos”.

Por ultimo Pablo define: “Lo importante si llegamos a una banca, la meta es visibilizar los problemas que puedan tener los vecinos y de mi parte como soy primero en la lista y fui parte de la Cámara de Comercio por más de 15 años, también llevar adelante la problemática del sector, sería una vos representativa del comerciante.

Olveira lleva como segunda candidata a Valeria Medina, en tercer lugar a Gastón Gutiérrez y María Lujan Tosi. Consejeros escolares, Lorena Paola Sánchez, Fabián Alejandro Carrizo y Sol Sagalea.