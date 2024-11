42° edición: Multitudinaria bicicleteada a Cañuelas – Luján.

Compartir

Bajo la organización de la Peña Ciclística «La Tuerca», con Angel «Panchito» Rodríguez a la cabeza, se llevó a cabo este pasado domingo 17 de noviembre la 42da edición de la clásica bicicleteada a la Basílica Nuestra Señora de Lujan.

Por: Oscar Heredia.

Hasta allí partieron, según datos de los organizadores, unas 2500 personas entre grandes y chicos. En la puerta de la iglesia de Cañuelas, se hizo una distinción a la intendenta Marisa Fassi, por el apoyo en todos estos últimos años y por formar parte de la bicicleta, siendo este año una nueva edición que la intendenta recorre los 75km y llega a Luján. Tras unas breves palabras del Cura Párroco Federico Sosa la caravana partió a las 7:05hs en una mañana fría y con una leve llovizna. Salieron por calle Lara, luego tomaron ruta 205 y tras pasar por las rotondas de bajada de autopista y de ruta 3, se tomó la Ruta Provincial número 6 para recorrer los 75km de bicicleteada.

En diálogo con cañuelasya.com «Panchito» Rodríguez comentó «fue una bicicleteada espectacular a pesar del clima que tuvimos, llovía paraba, lluvia paraba, a pesar de eso no aflojó nadie». Asimismo agregó «la gente quedó muy conforme, tratamos de que no se despegaran para llegar todos juntos y los integrantes de la peña trabajaron bien». Cabe mencionar que hubo participación de personas discapacitadas que le hicieron frente a este desafío pese al frío y lluvia por momentos. Al cierre de la entrevista «Panchito» indicó «hubo mucha gente que participó, no sé el número exacto, porque algunos no vinieron, otros se agregaron así que calculo que 2500 ó 2600 personas hubo en el pelotón «, a lo que agregó «hubo mucha gente de otros lados, que tuvieron confianza por la organización y gracias a Marisa (intendenta) que estuvo con nosotros y es la intendenta que más veces participo de esta peregrinación «.

Si bien el tiempo estuvo amenazante por la lluvia y que la sufrieron en algunos tramos en forma de llovizna, esto no impidió a los ciclistas el llegar a Luján, incluso aprovechando el viento de cola que permitió llegar a las 11:30hs a la Basílica, cuando habitualmente se llega 12:30hs ó 13hs como ocurriera en años anteriores.

Toda la jornada estuvo acompañada por un móvil de bomberos de Cañuelas que transportaba la imagen de Nuestra Señora de Lujan, un móvil de salud y 8 colectivos de la línea 88 que sirvieron para trasladar a vecinos que no hicieron la bicicleteada, pero querian visitar la Basílica. Esos mismos micros transportaron a muchos ciclistas de regreso a nuestra ciudad.