🐎 BARRIO “LA TROPILLA” Viví en un entorno natural, con aire puro, tranquilidad y excelente proyección de crecimiento 🌾

📍 Ruta 3 KM 75 – Cañuelas / contacto 2226 537027

🏡 Lotes disponibles: 500 m² y 750 m²

Con escritura perfecta e individual.

💰 Lote 500 m² – USD 13.000

  • Anticipo: USD 6.500
  • Saldo financiado en 12 meses

💰 Lote 750 m² – USD 17.000

  • Anticipo: USD 8.500
  • Saldo financiado en 12 meses

✔ Financiación directa

✔ Ideal para quincho y pileta, vivienda permanente o inversión.

✔ Ubicación estratégica sobre Ruta 3 km 75.

Hoy es el momento de asegurar tu lote y proyectar tu futuro en un barrio con identidad y entorno único.

📲 Consultanos por tu próxima inversión:

02226 15-53-7027

