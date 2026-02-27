🐎 BARRIO “LA TROPILLA” Viví en un entorno natural, con aire puro, tranquilidad y excelente proyección de crecimiento 🌾
📍 Ruta 3 KM 75 – Cañuelas / contacto 2226 537027
🏡 Lotes disponibles: 500 m² y 750 m²
Con escritura perfecta e individual.
💰 Lote 500 m² – USD 13.000
- Anticipo: USD 6.500
- Saldo financiado en 12 meses
💰 Lote 750 m² – USD 17.000
- Anticipo: USD 8.500
- Saldo financiado en 12 meses
✔ Financiación directa
✔ Ideal para quincho y pileta, vivienda permanente o inversión.
✔ Ubicación estratégica sobre Ruta 3 km 75.
Hoy es el momento de asegurar tu lote y proyectar tu futuro en un barrio con identidad y entorno único.
📲 Consultanos por tu próxima inversión:
02226 15-53-7027