69° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa: Sendos podios para el cañuelense Lucas Müller.

La ciudad de Oberá, Misiones, fue sede el pasado fin de semana del 69° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa. Dentro de los deportistas de todo el País estuvo presente el Cañuelense Lucas Müller que representa a la Fetemba. El deportista de nuestra ciudad logró sus primeros podios dentro del certamen Nacional, siendo este su segunda incursión en un torneo de este tipo. Desde Cañuelasya.com pudimos dialogar con el juvenil quien nos comentó la gran alegría de poder sido parte del Argentino y lograr sendos podios.

Por: Oscar Heredia

Lucas obtuvo su pasaje al torneo Argentino tras haber sido subcampeón del torneo Metropolitano de Tenis de Mesa. En Oberá participo en las especialidades por equipos, dobles masculino, dobles mixtos e individual.

LOS TRES PODIOS

En el segmento por equipos Lucas logro el 3er puesto. Al tiempo que en Dobles Mixtos y Dobles Masculino también fueron terceros.

En individual el Cañuelense perdió en 8vos de final tras caer frente al competidor de Jujuy.

En la sumatoria de todos los trofeos por Federación (Lucas formó parte) la Metropolitana Bs As se alzó con la copa mayor (Challenger). Dejando a Mendoza en el 2do lugar.

MIRANDO 2025

Tras un breve descanso Lucas ya piensa en la segunda mitad de año en Fetemba y con fechas que son clasificatorias mirando el Campeonato Argentino de Tenis de Mesa 2025 en Rosario, Santa Fé.

AGRADECE

Para finalizar Müller agradeció de la siguiente manera.

Quiero agradecer a mi familia, a todos los que colaboraron comprando rifas, a los que me donaron premios para hacerlas, a mi equipo @facusilva1988 @marcelovalicenticoach @tenisdemesacanuelas y @fetembaoficial , la @municanuelas por la ayuda.

@marisafassi a @nicolascastelo

Y los chicos de Fetemba que nos ayudaron.

@juanadearcocanuelas @miciudad.canuelas @laotraparrilla.canuelas @quecomemos.comidascaseras @inducell @crab_canuelas @sergi0_roman @anaperalta2434

@luisbetomuller @mayra.arce.1048 @bautimullerr @deportesgba

A los medios locales que me ayudaron a contar mi historia. @fatmoficial