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Alan Weimer fundó 7MO a los 20 años y, desde Cañuelas, comenzó a desarrollar una empresa especializada en marketing y comercialización inmobiliaria. Creada en 2024, la firma ya participó en proyectos que superan los 300.000 metros cuadrados comercializados y busca consolidarse como una alternativa innovadora dentro del sector.

En una ciudad que continúa creciendo y generando nuevas oportunidades, también surgen historias de jóvenes que deciden apostar por sus ideas, emprender y construir proyectos propios. Es el caso de Alan Weimer, un joven de Cañuelas que a los 20 años fundó 7MO, una empresa dedicada al marketing operativo y la comercialización de desarrollos inmobiliarios, con una mirada puesta en la innovación y la profesionalización del sector.

La iniciativa nació en 2024 con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a desarrolladores e inmobiliarias, combinando estrategias comerciales, herramientas de marketing y nuevas formas de vincular los proyectos con sus potenciales compradores.

Lo que comenzó como una propuesta impulsada por un joven emprendedor fue tomando dimensión hasta alcanzar participación en proyectos que, en conjunto, superan los 300.000 metros cuadrados comercializados, un dato significativo para una empresa de reciente creación que trabaja desde Cañuelas con emprendimientos de distintas regiones del país.

Una nueva generación que apuesta a emprender

La historia de 7MO refleja una tendencia que merece destacarse: la aparición de jóvenes que, lejos de esperar oportunidades, deciden generarlas a partir de sus conocimientos, iniciativas y capacidad de trabajo.

En el caso de Weimer, la apuesta estuvo orientada a un mercado tradicional como el inmobiliario, pero con una propuesta que busca incorporar nuevas metodologías de comercialización, estrategias digitales y una mayor articulación entre desarrolladores y equipos de venta.

Desde la empresa sostienen que uno de los principales desafíos del sector es conectar de manera más eficiente a quienes desarrollan proyectos inmobiliarios con las personas interesadas en adquirir una propiedad.

Bajo esa premisa, 7MO busca acompañar a sus clientes desde la planificación comercial hasta la implementación de herramientas destinadas a mejorar los procesos de venta.

Desde Cañuelas, con proyección nacional

Uno de los aspectos más destacados de esta experiencia es su origen local. En un contexto en el que muchas iniciativas empresariales suelen concentrarse en los grandes centros urbanos, 7MO demuestra que también desde ciudades como Cañuelas es posible desarrollar propuestas profesionales con alcance nacional.

La empresa trabaja con proyectos inmobiliarios de distintas partes de la Argentina y aspira a consolidar un modelo especializado que contribuya a transformar la manera en que se comercializan los metros cuadrados en el país.

Su crecimiento también pone en valor el potencial de una nueva generación de emprendedores que encuentra en la tecnología, la comunicación y la innovación herramientas para abrirse camino en mercados competitivos.

El valor de las ideas que nacen en nuestra ciudad

Más allá de los resultados comerciales, la experiencia de Alan Weimer permite poner el foco en algo más amplio: el talento joven que existe en Cañuelas y la importancia de acompañar a quienes se animan a convertir una idea en un proyecto concreto.

Historias como esta muestran que emprender no depende exclusivamente de contar con grandes estructuras, sino también de identificar oportunidades, asumir desafíos y sostener una visión de crecimiento.

En una comunidad con una fuerte identidad productiva y comercial, el surgimiento de nuevas empresas impulsadas por jóvenes representa una señal alentadora para el desarrollo local.

Porque detrás de cada emprendimiento hay mucho más que una actividad económica: hay iniciativa, aprendizaje, esfuerzo y una apuesta por el futuro.

Desde CañuelasYa, visibilizar estas experiencias también significa reconocer a una generación que busca construir su propio camino y demostrar que desde nuestra ciudad pueden surgir proyectos capaces de trascender sus fronteras.