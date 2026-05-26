Accidente fatal en la ruta 205 en medio de una densa niebla.

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Un hombre de 67 años murió este lunes por la mañana tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 74, en un contexto de intensa niebla que reducía considerablemente la visibilidad. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó además dos personas heridas con politraumatismos.

La víctima fatal fue identificada como Manuel Luis Brossard, quien conducía un Volkswagen Voyage gris patente AC421FK y circulaba en dirección Lobos-Cañuelas.

La noticia generó una profunda tristeza en la comunidad, ya que Brossard era un reconocido y querido vecino de Cañuelas, vinculado durante muchos años al rubro de la carnicería en distintos comercios de la ciudad, donde supo ganarse el cariño y el respeto de muchísimos vecinos.

De acuerdo con las primeras pericias, el accidente se habría producido cuando un Fiat Cronos gris dominio AF852MI, conducido por Edgardo Cifuentes, de 58 años y domiciliado en Uribelarrea, intentó sobrepasar a una Volkswagen Amarok blanca patente AD824IH, manejada por Martín Ploder, de 45 años y oriundo de Monte Grande.

En esas circunstancias, y en medio de la niebla cerrada que afectaba la visibilidad sobre la ruta, el Fiat Cronos habría impactado de frente contra el vehículo de Brossard, quien murió en el acto producto de la violencia del choque ocurrido en cercanías de la localidad de El Taladro.

En el Fiat Cronos viajaban además Laureano Cenas y Carla Cicari, ambos mayores de edad, quienes sufrieron politraumatismos y fueron asistidos por los servicios de emergencia. Por su parte, el conductor de la Amarok resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Tránsito municipal, Corredores Viales y Policía Científica. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFIyJ N°1 del Departamento Judicial de Cañuelas.

Fuente: NacPop Cañuelas