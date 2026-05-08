Alejandro Petión celebró su 72° aniversario con un emotivo acto en la plaza central.

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La localidad de Alejandro Petión celebró este martes su 72° aniversario con un acto oficial realizado en la Plaza Horacio Agüero, donde participaron autoridades, instituciones intermedias, vecinos, vecinas y estudiantes de la comunidad.

La jornada estuvo marcada por el reconocimiento al crecimiento sostenido de la localidad y al fuerte sentido de pertenencia de quienes forman parte de una de las zonas con mayor desarrollo del distrito en los últimos años.

El acto fue encabezado por la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, quien destacó el crecimiento de la localidad y el rol de la comunidad organizada. “Para mí es muy importante estar hoy acá compartiendo en comunidad los 72 años de Alejandro Petión, una localidad que creció enormemente y lleva el nombre de un patriota que luchó por la libertad en nuestra América”, expresó.

En ese sentido, la jefa comunal remarcó la importancia del desarrollo urbano acompañado por infraestructura y presencia estatal. “El crecimiento sin obra pública es un crecimiento desordenado. Nosotros necesitamos la obra pública para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

También puso en valor las políticas públicas impulsadas en la localidad y recordó que, a través del programa “Cañuelas, mi lugar”, se sortearon más de 70 lotes destinados principalmente a jóvenes familias. “Para eso tiene que estar el Estado presente, con inclusión y trabajo conjunto con las instituciones”, sostuvo.

Finalmente, convocó a fortalecer el tejido social y comunitario. “Es importante estar unidos, trabajar hermanados, para seguir fortaleciendo esta hermosa localidad que creció gracias al compromiso de cada vecino y vecina”, agregó.

En la misma línea, el secretario de Discapacidad, Alex Goldman, destacó el valor de la comunidad y la inclusión en el contexto actual. “En tiempos difíciles como los que atravesamos, lo que sostiene es la comunidad. Petión es un ejemplo de crecimiento con inclusión y de compromiso colectivo”, afirmó.

Por su parte, el delegado de Alejandro Petión, Germán Ledesma, valoró el trabajo cotidiano junto a los vecinos. “Petión es una comunidad que creció mucho, pero que no pierde su esencia. Desde la delegación trabajamos todos los días junto a los vecinos para sostener ese espíritu de pueblo y dar respuestas a cada necesidad”, expresó.

Durante el acto también tomaron la palabra las alumnas Emma Coccaro y Eva Fredes, quienes compartieron un mensaje en representación de las instituciones educativas de la localidad. “En estos 72 años, nuestra localidad ha cambiado y se ha expandido, pero nunca ha perdido su esencia. Somos un pueblo que crece aceptando la diversidad y que se enriquece con quienes llegan y eligen este lugar para vivir”, manifestaron.

Además, remarcaron el valor de la educación en la construcción comunitaria: “La educación es el motor que mantiene viva la esencia de nuestro pueblo, transmitiendo valores de respeto, inclusión y pertenencia”.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional y la entrega de una placa recordatoria a la Fundación IPNA destinada a la Biblioteca “al paso” que posee la institución.

También se concretó la entrega de aportes económicos a distintas instituciones de la comunidad, entre ellas escuelas, el jardín de infantes, el JIRIM, el Centro de Jubilados, la Sociedad de Fomento, Bomberos Voluntarios, el Centro Tradicionalista El Pimienta y espacios deportivos.

El acto finalizó con el tradicional canto del feliz cumpleaños junto a vecinos, vecinas y estudiantes de Alejandro Petión, en una celebración que volvió a reflejar el fuerte sentido de identidad y pertenencia de la comunidad petionense.