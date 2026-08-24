Alumnos de Silos crearon “Ecocuchas” y fueron reconocidos por su compromiso ambiental.

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La intendenta Marisa Fassi visitó este miércoles el Complejo Educativo Bilingüe Silos de Cañuelas, donde reconoció a los alumnos y alumnas de Primer Grado que desarrollaron el proyecto educativo y ambiental “Ecocuchas”, una iniciativa que combina el cuidado animal, el reciclado y la educación ambiental.

Durante la visita, la jefa comunal hizo entrega de certificados de reconocimiento a los estudiantes, una placa para la institución educativa y una copia del decreto mediante el cual el Gobierno Municipal declaró el proyecto de Interés Municipal, destacando su aporte educativo, ambiental y comunitario.

“Hoy visité la Escuela Primaria Silos de Cañuelas y conocí ‘Ecocuchas’, una iniciativa que comenzó con una idea de los alumnos de primer grado para ayudar a Benji, un perrito que forma parte de la vida cotidiana de la escuela”, expresó Fassi.

La intendenta destacó además el proceso desarrollado por los estudiantes junto a su docente: “Junto a María Eugenia Duhalde transformaron esa idea en un proyecto que combina el cuidado animal y la reutilización de materiales. Por su aporte a la educación y el compromiso de los chicos, hicimos entrega de la distinción que lo declara de Interés Municipal”.

“Ecocuchas” nació a partir de una experiencia cotidiana de los propios estudiantes, quienes observaron la necesidad de brindarle un refugio a Benji, un perro comunitario que acompaña habitualmente a los chicos y chicas durante el ingreso al comedor escolar. En el marco del trabajo en el aula sobre el Día del Animal, el respeto por los seres vivos y el cuidado del ambiente, surgió la propuesta de construir una cucha utilizando materiales reciclados.

Con la coordinación de la docente María Eugenia Duhalde, los alumnos trabajaron sobre los principios de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, empleando botellas plásticas y sachets de leche para construir la “Ecocucha” y transformar residuos de un solo uso en un elemento destinado al bienestar animal.

El proyecto fue presentado el pasado 15 de julio en la instancia local de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, donde fue seleccionado para representar a Cañuelas en la instancia regional de la Feria de Ciencias.

El decreto firmado por Fassi destaca que la experiencia combina contenidos pedagógicos con valores vinculados al trabajo colaborativo, la creatividad, la conciencia ecológica y el bienestar animal, y pone en valor el compromiso de estudiantes y docentes en la generación de propuestas que trascienden el ámbito del aula.

El reconocimiento se enmarca además en la trayectoria educativa del Complejo Silos, que recientemente obtuvo otra distinción a partir del desempeño de la alumna Olivia Lucía Marmo, ganadora del Verónica Cameron Award 2026, otorgado por Cambridge English a estudiantes con los mejores resultados nacionales en los exámenes internacionales correspondientes al ciclo 2025.