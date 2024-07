Ante los altos costos operativos: Bomberos de Cañuelas con distintos eventos para reunir fondos.

Compartir

La dura crisis económica que vive nuestro País causa estragos no solo en el ciudadano de a pie, sino además en las instituciones intermedias. Tal es el caso de nuestros Bomberos Voluntarios de Cañuelas y sus distintos destacamentos. Tal es el ejemplo como que una autobomba, que sale a una emergencia en ruta, tiene una erogación de $100.000 (solo en combustible), sino más cuando hay otra autobomba de apoyo. O el costo de la energía que se triplicó en los últimos meses del presente año.

Con ese cuadro de situación es donde sale a relucir la inventiva de bomberos y miembros de la comisión directiva para ver la manera de recaudar dinero con distintos eventos. Ante eso cañuelasya.com tomó contacto con Pablo Coronel, 2do jefe del cuerpo activo, que nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Que están organizando?

Estamos retomando el tema eventos, por ahí la situación del País no es la mejor para todos y para la institución se está haciendo cuesta arriba sostener todo lo que tenemos. El sábado 10 de agosto vamos arrancar con un baile en el Sargento Cabral, dónde va a estar tocando Onda Sabanera (29/7 salen a la venta las entradas). El sábado 17 vamos a hacer un sorteo especial por Día del Niño con una bicicleta como premio. Y para el 25 de agosto estamos planificando una lotería familiar.

¿Los costos son muy altos?

Todo, absolutamente todo. Repuestos, servicios… Hoy si bien hay una Ley de Fortalecimiento de las Instituciones todavía no salió, seguimos pagando la luz y estamos hablando de montos muy importantes en cuartel y destacamentos. Cada vez que movemos un camión son $100.000/$150.00 en combustible.

¿Subió todo?

Si.si. muy alto y es muy difícil conseguir el dinero para costear todo esto.

¿Con los socios se mantiene algo?

Se mantiene y se está trabajando sobre eso. El consejo directivo viene haciendo un trabajo impecable, pero es muy difícil. Es todo cuesta arriba. Tratamos entre todos seguir tirando para adelante para no estancarnos.

¿El chancho móvil se dejó de hacer?

Se dejó un tiempo por distintos factores. Estamos complicados con los tiempos, muchos servicios. También se cambió la comisión hace un tiempito atrás. Así que esperamos que pase todo esto y arrancamos de nuevo con todo.

¿Este invierno como fue el nivel de salidas con respecto a 2023?

Todos los inviernos son bastante movidos con lo que son incendios de viviendas y tendidos eléctricos. Pero hubo una semana atrás que fue caótico, 2, 3 hasta 4 incendios de viviendas en un día. También incendio vehicular. En una semana habremos metido 70 servicios.

¿Los gastos por luz, gas?

Se ha incremento muchísimo. Hace 3 meses era un monto, ahora es totalmente distinto. Todo a pulmón. Tenemos una pequeña ayuda del municipio… Por ahí estaría muy bueno, ya que todo va modificando, también modificar esto un poquito como para poder trabajar un poco más en conjunto…vuelvo a lo mismo, queremos seguir creciendo, no estancarnos a pesar de la situación del Pais tenemos que crecer. Por qué la ciudad crece. Los servicios son cada vez más grandes, más cantidad y tenemos que acompañar todo eso.

¿Las empresas locales ayudan?

Si.si. eso mejoró mucho, obviamente no todas las empresas. Tenemos 3 ó 4 que hoy están trabajando con nosotros, tratamos de brindarles un servicio que es la capacitación, entonces se hace un ida y vuelta. Al momento de la emergencia nos sirve el sabe qué tenemos y que no, y a la empresa le sirve en estar en contacto con bomberos porque también sabe con qué material contamos y adónde va la ayuda que ellos nos dan.

