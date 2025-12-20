ARRIETA REIVINDICÓ AL PARLASUR COMO ESPACIO CLAVE DE DEMOCRACIA E INTEGRACIÓN REGIONAL EN SU 20° ANIVERSARIO

Compartir

En el marco de la Sesión Extraordinaria del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) realizada para conmemorar los 20 años del Protocolo Constitutivo, el parlamentario del Mercosur por la Argentina, Gustavo Arrieta destacó el rol del organismo como un ámbito central de representación democrática, pluralidad política e integración regional, en un escenario internacional atravesado por tensiones, autoritarismos y retrocesos democráticos.

La sesión, presidida por Humberto Costa, reunió a autoridades de los Estados Parte, vicepresidentes, ex presidentes del Parlamento e invitados especiales, y estuvo orientada a realizar un balance histórico del recorrido institucional del PARLASUR y a proyectar los desafíos futuros del proceso de integración. En ese contexto, Arrieta recordó que la inauguración del Congreso Legislativo del MERCOSUR, el 9 de diciembre de 2005, fue “un paso muy importante en el proceso de institucionalización del Parlamento”, impulsado por una decisión estratégica de los entonces presidentes Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos, Lula Da Silva y Néstor Kirchner.

Durante su intervención, el parlamentario argentino subrayó que el PARLASUR se consolidó como un órgano que expresa la diversidad ideológica y política de la región y advirtió sobre la necesidad de fortalecerlo frente al contexto global actual. “Frente al autoritarismo y la regresión democrática que se está dando en muchos lugares del mundo, sin lugar a dudas necesitamos más consenso, más debate, más interacción, más integración, más parlamentarismo y más multilateralismo”, afirmó, al tiempo que llamó a profundizar el rol del Parlamento como espacio de diálogo y construcción de acuerdos regionales.

Arrieta también planteó que el desafío de la integración sudamericana está íntimamente ligado a la historia del continente y a las deudas estructurales aún pendientes. En ese sentido, contrastó el proceso de consolidación política y económica de América del Norte con la fragmentación de América del Sur tras la disolución de los virreinatos, e invitó a revisar los ideales históricos de la Patria Grande de Artigas, Bolívar y San Martín, así como experiencias truncadas de desarrollo regional. “Tenemos que revisar con inteligencia nuestra historia para no repetir errores y asumir, de una vez, la asignatura pendiente del desarrollo”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, el parlamentario destacó el enorme potencial estratégico de la región, enumerando la disponibilidad de alimentos, agua dulce, energía, biodiversidad y minerales críticos, pero advirtió que esos recursos no garantizan por sí solos un futuro próspero. “Podemos tener recursos naturales, alimentos, agua, energía y minerales estratégicos, pero ninguna de estas cuestiones, por sí solas, aseguran un proceso de desarrollo exitoso: el eje está en la política, en el trabajo integrado y en el compromiso”, remarcó, al señalar que el MERCOSUR enfrenta definiciones clave en los próximos años entre desarrollo con inclusión o nuevas formas de dependencia.

Hacia el cierre de su intervención, Arrieta apeló a una reflexión política de largo plazo y a la responsabilidad de las dirigencias regionales frente a los pueblos que representan. “Quiera Dios que algún día cada uno de nuestros pueblos empiece a sentir orgullo de su clase dirigente y pueda avanzar en un proceso de desarrollo que nos empuje hacia el futuro”, expresó, al convocar a estar a la altura del momento histórico.

La Sesión Extraordinaria concluyó con la entrega de reconocimientos a ex presidentes del PARLASUR y la inauguración de la Galería de Presidentes, reafirmando la continuidad institucional del órgano. La conmemoración de los 20 años del Parlamento dejó como saldo un fuerte consenso en torno a la necesidad de fortalecer el PARLASUR como herramienta de integración, representación democrática y construcción de un futuro común para los pueblos del MERCOSUR.