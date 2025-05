Artistas de Cañuelas trajeron un primer premio de Luján

Compartir

Cultura y Sociedad: Nuestros bailarines nos dejan una nueva alegría.

Por Martín Aleandro

Las Olimpiadas Virgen de Luján es una competencia anual donde participan más de 23 distritos de la provincia de Buenos Aires. El jueves pasado se disputó la etapa final en Danzas folclóricas y los ganadores son nuestros queridos Carlos Aguirre y Mirta Carmona Zuñiga, instructores del Instituto Cultural Cañuelas.

La propuesta de estas Olimpiadas tiene dos etapas: una local y otra provincial. La primera de ellas tuvo lugar el miércoles 23 de abril, en el Centro Cultural Ituzaingó, a cargo de un jurado de expertos. Quienes superaron la etapa local volvieron a competir en la provincial, el miércoles 7 de mayo en el club náutico El Timón. La etapa final se llevó a cabo el jueves de la semana pasada donde el jurado examinó la labor de las distintas parejas de bailen que se presentaron.

Estas olimpíadas están dirigidas a personas mayores de 60 años incluyeron más de 23 disciplinas deportivas y culturales: Pesca, Paddle, Caminata, Pentatlón, Newcom, Taba, Sapo, Escoba de 15, Mus, Truco, Ajedrez, Damas, Chin Chon, Lotería, Tenis de mesa, Fútbol tenis, Tejo, Pintura, Dibujo, Danzas Folclóricas, Danza de Tango, Solista vocal Folclore y Solista vocal Tango. Aproximadamente 2500 participantes hubo este año.

Los distritos que participaron de esta competencia son: Luján, Mercedes, General Rodríguez, Navarro, San Andrés Giles, San Fernando, Cañuelas, Suipacha, Marcos Paz, Las Heras, Lobos, Exaltación de la Cruz, Campana, San Vicente, Carmen de Areco, Vicente López, Arrecifes, Baradero, Avellaneda, Ituzaingó y Moreno.

Al finalizar la jornada del jueves pasado, se realizó la premiación a los ganadores de cada disciplina y se entregaron distinciones a las delegaciones “más divertidas”. Por primera vez en la historia de las Olimpiadas, las actividades fueron transmitidas por la Radio Pública.

Cañuelas Ya tuvo la posibilidad de charlar con Mirta Carmona Zuñiga tras su llegada al pueblo.

¿Cómo están luego de recibir tan distinguido premio y representar a Cañuelas en estas Olimpiadas?

Muy buenos días, bueno, felices, felices de haber obtenido el primer puesto en esta maravillosa jornada de camaradería, de alegría, de un montón de cosas vividas allí, sin olvidarnos que era una competencia, era la Olimpiada Virgen de Luján, por lo tanto nos preparamos durante mucho tiempo para obtener un buen resultado. Y así fue. Pero después de varios minutos de competencia, tuvimos la suerte de ganar para Cañuelas el primer puesto. Así que más que felices, agradecimos también a la Dirección de Adultos Mayores por permitirnos representarlos. Muchísimas gracias a todos y bueno, otro triunfo más para Cañuelas.

¿Cómo fue la preparación para la competencia?

Nosotros venimos desde hace mucho tiempo preparándonos con nuestro profesor Héctor Kriger, licenciado en danzas folclóricas tradicionales de la ciudad de Olavarría. Hace ya dos años que venimos trabajando con él en vistas a todo este tipo de competencias, a los bonaerenses, a los encuentros que hay en todo el país. De hecho, estamos próximos a una nueva competencia en Tandil el 20 y 21 de junio. Y por supuesto, los Torneos Bonaerenses. Bailamos “firmeza antigua” o “firmeza corta”, como le llaman también, versión de Carlos Vega representando a Cañuelas.

¿Qué se siente bailar frente al jurado en plena competencia?

Es muy apasionante, de todas formas con Carlos hace muchos años que bailamos y nos sentimos seguros, la confianza está porque sabemos que nos preparamos con mucho tiempo. Solo hicimos una pasada, hubo otras parejas, seis parejas más que tuvieron que ir a un desempate por el segundo puesto. Nosotros habíamos obtenido en primera ronda el primer puesto, lo que sucede es que no lo sabíamos, porque el jurado no lo dijo en ningún momento. Comenzaron una segunda ronda invitando a varias parejas a pasar a cuatro primero, después se sumó una más y luego pidieron una segunda pasada de la pareja de Ituzaingó, y nosotros estábamos ahí, esperando los resultados sin saber que el primer puesto había sido nuestro en la primera pasada. Así que por lo tanto solo hicimos pasada de firmeza. Si bien teníamos otra danza más preparada por si íbamos a desempate, no hizo falta.