Bomberos de Cañuelas suman dos nuevas camionetas para reforzar el servicio.

El sonido de las sirenas sorprendió a más de un vecino días atrás en la zona de Avenida Libertad. Sin embargo, esta vez no se trató de una emergencia. La alarma marcó la llegada de dos nuevas camionetas 4×4 que se incorporan al parque automotor de los Bomberos Voluntarios de Cañuelas.

Por @oscarhh10

Las unidades fueron adquiridas recientemente en la ciudad de Junín y reemplazan al móvil N°27, vendido luego de una asamblea que autorizó su baja. En diálogo con CañuelasYa, el Primer Jefe del cuerpo activo, Pablo Coronel, brindó detalles de la compra:

“Las dos camionetas fueron adquiridas en Junín porque nos ofrecieron un buen precio y una excelente financiación. Una será destinada exclusivamente a incendios forestales, mientras que la otra será utilizada para transporte de personal y logística. De ser necesario, también podría adaptarse con un kit forestal. Realmente estamos muy contentos de sumar estas unidades que hacen mucha falta”, destacó.

Coronel también valoró el trabajo mancomunado del cuerpo y el respaldo de las autoridades:

“Quiero destacar la labor de todo el cuerpo activo, estoy realmente orgulloso del equipo que hemos formado. También agradezco al consejo directivo y a la señora intendenta, que siempre responde cuando necesitamos algo. Me pone muy contento ver cómo hemos logrado consolidar un gran equipo de trabajo”.

Cena solidaria por el futuro destacamento N°5 en Los Pozos

La solidaridad volverá a decir presente este viernes 8 de agosto, cuando se realice la segunda cena a beneficio de la creación del destacamento N°5, que tendrá sede en la localidad de Los Pozos. El encuentro será en el Club Social y Deportivo Santa Rosa, ubicado en Ruta 3, a partir de las 21 hs.

Cabe recordar que el 22 de enero pasado, durante el acto oficial por el aniversario de Cañuelas, el Ejecutivo municipal entregó el terreno donde se construirá el nuevo destacamento.

Consultado sobre el avance del proyecto, Pablo Coronel expresó:

“Los esperamos a todos este viernes en la peña a beneficio. La recaudación viene muy bien. Se está trabajando en los detalles finales para poder comenzar la obra. Contamos con el gran apoyo de la municipalidad y de la comunidad, lo que nos permitirá avanzar con firmeza”.

En cuanto a los fondos necesarios, aclaró:

“No podría precisar el porcentaje que falta reunir hasta no comenzar la obra, porque es ahí donde veremos con más claridad lo que queda por hacer”.

La noche contará con un variado repertorio artístico que incluye la participación del Ballet Santa Rosa, el Taller Folklórico Inclusivo “El Cencerro”, Ballet Chakaymanta, el grupo La Comunitaria, el Ensamble de Folklore del Instituto Cultural Cañuelas, Salvi y Seba, y el cierre con La Cyber Band.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000, y podrán adquirirse en puerta por $6.000.