Karting | Nicolás Cuarenta hizo historia en Brasil.

El piloto cañuelense participó de las 500 Millas del Mundial de Karting “Desafío Motor”, integrando el mejor equipo extranjero de la competencia.

Por: @oscarhh10

El cañuelense Nicolás Cuarenta dijo presente en las 500 Millas del Mundial de Karting, denominadas “Desafío Motor”, que se llevaron a cabo en San Pablo, Brasil. El piloto local integró el equipo argentino junto a Lucas, Germán, Nicolás, Gaspar y Juani.

El sexteto “albiceleste” tuvo la dura tarea de competir durante 12 horas, deteniéndose únicamente en boxes para reabastecer combustible y realizar el cambio de piloto. El esfuerzo les permitió ubicarse entre los mejores 28 puestos, siendo además el equipo extranjero mejor clasificado. Cabe destacar que participaron 86 equipos, de los cuales menos de la mitad logró llegar a la meta.

Otro punto destacado para el conjunto argentino es que ya recibieron la invitación para volver a competir en 2026.

En diálogo con CañuelasYa, Cuarenta expresó: “Desafío Motor hizo cumplir nuestro sueño… y los sueños están para cumplir”.

Asimismo señaló: “Fue una experiencia única, en un circuito enorme y rodeado de pilotos de mucho renombre. Nosotros estamos un poco por debajo del nivel de los brasileros, allá tienen circuitos tremendos… subidas, bajadas, curvas y contracurvas, era tremendo”.

Sobre la performance del equipo, remarcó: “Hicimos una gran carrera, con una gran estrategia para ser nuestra primera experiencia en tierras brasileras. Adquirimos muchos conocimientos y ya tenemos el cupo para el año que viene por haber sido el mejor equipo extranjero”.

Consultado sobre la posibilidad de replicar este tipo de competencia en Argentina, Cuarenta señaló: “Se podría hacer, pero los circuitos deberían expandirse más”.

Por último, el piloto cañuelense destacó el excelente trato recibido en Brasil, y agradeció al Municipio de Cañuelas, así como también a sus familiares y amigos por el acompañamiento permanente.