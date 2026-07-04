Bomberos realizaron una capacitación y simulacro de evacuación en dos escuelas de Cañuelas.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Cañuelas llevó adelante una nueva jornada de capacitación en prevención y un simulacro de evacuación en la Escuela Primaria Nº 34 «Héroes de Malvinas» y la Escuela Secundaria Nº 4 «Villa Enriqueta», con el objetivo de fortalecer la preparación de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia.

La actividad, desarrollada el jueves 2 de julio por la Sección de Capacitación del cuerpo activo, incluyó una charla sobre prevención de riesgos, el uso y las funciones de los matafuegos, además de un repaso de los protocolos de actuación y del Plan de Prevención de Riesgos vigente en los establecimientos educativos.

Como cierre de la jornada se realizó un simulacro de evacuación, durante el cual se logró desalojar el edificio escolar en un tiempo de 2 minutos y 10 segundos, culminando con la concentración ordenada de alumnos, docentes y personal en el punto de encuentro previamente establecido.

Desde la institución destacaron el compromiso demostrado por toda la comunidad educativa durante el ejercicio y agradecieron especialmente al Consejo Escolar de Cañuelas, a los equipos directivos, docentes, auxiliares, estudiantes e inspectores que participaron de la actividad.

Este tipo de capacitaciones forma parte del trabajo permanente que realizan los Bomberos Voluntarios de Cañuelas para promover la cultura de la prevención y brindar herramientas que permitan actuar de manera segura, organizada y eficiente frente a cualquier situación de emergencia.