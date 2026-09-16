Bomberos Voluntarios de Cañuelas celebran 82 años de historia y servicio.

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Este 16 de septiembre se cumplen 82 años de la fundación del Cuartel Central. Una fecha para reconocer a las generaciones de hombres y mujeres que dedicaron su vocación al cuidado de la comunidad.

Este miércoles 16 de septiembre, los Bomberos Voluntarios de Cañuelas celebran el 82.º aniversario de la fundación de su Cuartel Central, creado en 1944.

A lo largo de más de ocho décadas, la institución se convirtió en una parte fundamental de la comunidad cañuelense, acompañando su crecimiento y brindando respuesta ante incendios, accidentes y distintas situaciones de emergencia.

El aniversario es también una oportunidad para reconocer y recordar a todos los hombres y mujeres que pasaron por sus filas y que, con compromiso, capacitación, solidaridad y vocación de servicio, contribuyeron a construir la historia de la institución.

Desde aquel 16 de septiembre de 1944 hasta este 2026, fueron numerosas las generaciones de bomberos que asumieron voluntariamente la responsabilidad de estar presentes cuando la comunidad más los necesitó.

Hoy, 82 años después, ese compromiso continúa vigente en quienes integran el cuerpo activo y en todos aquellos que colaboran diariamente con la institución.

1944 – 2026 | 82 años de historia, compromiso y servicio a la comunidad.

¡Feliz aniversario a los Bomberos Voluntarios de Cañuelas y a todos aquellos que fueron, son y serán parte de su historia!