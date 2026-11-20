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El músico cañuelense ofrecerá una presentación especial junto a músicos amigos este viernes 20 de noviembre, a partir de la medianoche, en Livana. La propuesta invita a disfrutar de una noche de música en vivo en un formato íntimo y cercano al público.

La música en vivo tendrá una nueva cita en Cañuelas este viernes 20 de noviembre, cuando Bruno Carabel se presente junto a músicos amigos en Livana, con un espectáculo acústico que promete una noche especial para quienes disfrutan de las propuestas musicales locales.

Bajo el formato de show acústico, el artista compartirá escenario con otros músicos en una presentación que buscará generar un clima íntimo, donde las canciones y la cercanía con el público serán protagonistas.

La propuesta forma parte de la actividad musical y cultural que se desarrolla en distintos espacios de Cañuelas, brindando oportunidades para que los artistas de la ciudad puedan compartir su música y encontrarse con el público.

El espectáculo comenzará a la medianoche de este viernes 20 de noviembre, en Livana, un espacio que vuelve a abrir sus puertas a la música en vivo.

Una buena oportunidad para disfrutar de una salida diferente, acompañar a los músicos locales y compartir una noche donde las canciones serán las grandes protagonistas.