Camino del Arte :  “El mágico realismo surreal de las manos de mujer” Natalia Soria.

Por Vanesa Kunz Viola.

En este nuevo encuentro en el “Camino del Arte” nos encontramos con una artista cuya obra y talento ha llevado a Cañuelas en escala internacional por galerías de arte y colores que, en opinión personal, hacen que el alma oscile en emoción y esperanza.

Contanos como te llamas, como podrías definir tu arte y como llega esta forma de expresión a tu vida.

-“Mi nombre es Natalia Soria, pero en el mundo del arte me conocen por mi seudónimo Nathaly Soria. Así firmo mis obras desde que comencé. Mi estilo en el arte y la pintura, es variado. Va desde el realismo, el surrealismo, realismo mágico y el arte figurativo. El arte y la pintura no llegaron a mi vida, nací con ellos, desde que tengo memoria, o desde que pude tomar un lápiz y un pincel, supe que ¡yo era artista! Cuando me preguntaban de pequeña que quería ser de grande? No existía otra respuesta que pintora.”-

Como fue tu formación y como fue tomando forma tu vida profesional

-“Mi formación comenzó con la pintura alrededor de los 10 años. Edad en la que por primera vez pude tener mis primeros óleos, pinceles y lienzo. Todo lo aprendí de forma autodidacta. Pasaba horas pintando, buscando mejorar. Siempre a prueba y error. En mi niñez no existía aún el internet o las miles de posibilidades y herramientas que tenemos hoy al alcance de nuestras manos. Lo mío era mezclar colores, descubrir las formas, observar, copiar. Pero todo de manera autodidacta. Más allá que en mi adultez pude formarme como por ejemplo en » historia del arte». Solo era para conocer más en profundidad los cambios del arte a través de la historia. Hasta el día de hoy sigo eligiendo que la pintura me sorprenda! Experimento con mis óleos y mis lienzos. Y cuando descubro algo nuevo, siento que el arte me regala una nueva herramienta, a modo de premio, por mi dedicación y esfuerzo. Y esa felicidad, es impagable!

A nivel profesional, comencé a exponer recién a la edad de 30 años. Pero a partir de la primera exposición fueron años de gran trabajo y reconocimientos en mi trabajo como artista. En 2022 tuve en honor de poder exponer una de mis obras en Arte SHOPPING CARROUSEL DU LOUVRE, en París! Obra, que quedó en el viejo continente! Este año 2023 recibí por primera vez en mi carrera, un primer premio en el prestigioso concurso internacional PINTAR.”-

Cuales son los artistas que te inspiran

-“Los artistas que más me inspiraron fueron todos aquellos grandes de la historia. Da Vinci, Caravaggio, Van Gogh, Dalí, etc. Siempre tuve una fascinación por el arte clásico!”-

En qué y donde trabajas actualmente estas??

-“Actualmente tengo la suerte de contar con un atelier en mi casa. Trabajo en mis obras en mi propio taller. Cómo segundo trabajo soy diseñadora gráfica para una productora. Trabajo que da tiempo para dedicarme a mi arte.”-

Contanos tu trayectoria artística

-“Mi trayectoria artista es muy reciente, a pesar que pinte toda mi vida. A partir de mis 30 años comencé a exponer en galerías y muestras colectivas nacionales e internacionales, como conté anteriormente. Pude exponer en París en 2022 y tuve la suerte de poder participar de excelentísimas muestras nacionales con grandes gestores, curadores y galeristas de nuestro arte nacional.

Qué proyectos tenés en mente

-“Cómo proyecto a futuro, tengo como meta poder exponer con una gran colección de mis obras en BADA, una de las ferias de arte más importantes del país. En lo inmediato, me encuentro trabajando en mis obras para poder realizar mi primera muestra individual antes de terminar el 2023. No soy de proyectar mucho, más bien voy tomando los caminos que me va abriendo el arte! Pero mi sueño más grande es poder seguir haciendo arte el resto de mi vida!”-

Camino del Arte agradece el tiempo y la amabilidad que Natalia nos ha brindado, quedamos con el deseo de poder apreciar su arte prontamente y que Cañuelas sonría, llore y se estremezca en tus pinceladas de Amor.