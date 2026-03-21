Cañuelas abrió su año legislativo con eje en la producción y el empleo.

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Desde el Mercado Agroganadero, Marisa Fassi inauguró las sesiones del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la defensa de la economía local, el rol del Estado y la consolidación del perfil productivo del distrito.

En el salón Angus del Mercado Agroganadero, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, en un acto cargado de definiciones políticas, repaso de gestión y una fuerte mirada sobre el contexto económico nacional.

Acompañada por autoridades legislativas, educativas y municipales —entre ellos el presidente del HCD, Maximiliano Mazzanti—, además de representantes de instituciones, sectores productivos y vecinos, la jefa comunal encabezó una jornada que comenzó con la entonación del Himno Nacional a cargo de la Escuela de Música Popular.

Desde el inicio de su mensaje, Fassi puso en valor el lugar elegido para el acto: el Mercado Agroganadero, al que definió como uno de los principales hitos en la historia reciente del distrito. “Se ha convertido en el mercado concentrador de hacienda más importante del mundo, y está acá, en Cañuelas”, remarcó.

En esa línea, destacó el impacto económico del complejo durante el último año, con 163 remates y más de un millón de cabezas comercializadas, generando un movimiento que supera el billón de pesos y dinamiza toda la cadena logística regional.

El crecimiento del Polo Agrocomercial fue otro de los ejes del discurso, donde sostuvo que “Cañuelas hoy es capital de los agronegocios”, subrayando la articulación entre el sector público y privado como base del desarrollo local.

La intendenta también repasó el avance del Parque Industrial, que ya cuenta con 60 empresas en funcionamiento y otras 20 en proceso de radicación, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos. “La generación de empleo tiene que ser el objetivo principal de la gestión”, afirmó.

En contraposición, Fassi advirtió sobre el escenario económico nacional, señalando la pérdida de empresas y puestos de trabajo en el país. En ese contexto, detalló que en Cañuelas más de 500 trabajadores se vieron afectados en el último semestre de 2025.

Frente a este panorama, anunció medidas concretas para sostener la actividad económica local, como la continuidad de la eximición del 100% en la tasa de habilitación durante 2026 para nuevos comercios, la eliminación de derechos de publicidad y la prórroga de programas de regularización tributaria.

El fortalecimiento del entramado emprendedor también ocupó un lugar central, con más de 650 emprendedores participando en ferias y espacios de comercialización. “Las ferias son motor de la economía y un espacio que nuestros vecinos valoran”, sostuvo.

En materia de seguridad, destacó la ampliación del sistema de monitoreo, la incorporación de móviles y la futura creación de un Polo Judicial y de Seguridad en el predio conocido como “El Castillo”, remarcando la necesidad de una justicia ágil y efectiva.

En salud, puso en valor el rol del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner como referencia regional y el crecimiento del Hospital Ángel Marzetti, además de la incorporación de telemedicina como herramienta estratégica para mejorar el acceso.

La obra pública fue otro de los ejes destacados, con la concreción del Camino del 72, nuevos pavimentos urbanos y la puesta en valor de espacios públicos como el Parque Papa Francisco. A su vez, cuestionó la paralización de obras nacionales clave para la región, como la Variante Cañuelas y la transformación de la Ruta 205 en autopista.

En educación, resaltó la ampliación de la infraestructura escolar y el avance hacia la consolidación de Cañuelas como ciudad universitaria. En el plano social, repasó políticas de inclusión y el acompañamiento a situaciones de violencia de género, con más de 1.900 intervenciones durante el último año.

La cultura y el deporte también tuvieron su lugar en el discurso, con un reconocimiento al rol de las instituciones locales como pilares de la comunidad.

Sobre el final, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, Fassi llamó a sostener la memoria y la democracia, y citando al papa Francisco, dejó un mensaje centrado en la convivencia y el respeto social.

Con estas definiciones, la intendenta dejó oficialmente inaugurado el período legislativo 2026, reafirmando un modelo de gestión basado en la producción, el trabajo y un Estado presente.

El acto concluyó con la bendición de una imagen de la Virgen del Carmen, a cargo del padre Federico Sosa, que fue entregada a las autoridades del Mercado Agroganadero como símbolo de cierre de la jornada.