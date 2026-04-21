Cañuelas avanza con tareas de bacheo en distintos puntos del distrito
El Municipio de Cañuelas continúa desarrollando trabajos de mantenimiento de la vía pública en diferentes sectores del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
Por: @oscarhh10
En esta oportunidad, se llevó a cabo un vuelco de hormigón sobre la calle Basavilbaso, frente a la Escuela Industrial, una zona de importante tránsito diario tanto de vehículos como de peatones.
Las tareas apuntan a optimizar el estado de las calles y brindar mayor seguridad a quienes circulan por el lugar, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar, donde se concentra un mayor movimiento.
Desde el Gobierno municipal destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan sostenido de bacheo y mantenimiento urbano, que se viene ejecutando en distintos barrios de Cañuelas para mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de los vecinos.
De esta manera, el Municipio continúa avanzando con obras que buscan dar respuesta a las necesidades cotidianas de la comunidad.