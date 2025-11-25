Falleció el concejal mandato cumplido Hugo Edgardo Castagneris

Compartir

El Gobierno Municipal informó el fallecimiento del concejal mandato cumplido Hugo Edgardo Castagneris, ocurrido en la madrugada de este martes, a los 66 años. En reconocimiento a su extensa trayectoria pública y comunitaria, la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo comunitario.

Castagneris desarrolló una vida marcada por la educación, la militancia y el servicio público. Técnico mecánico egresado de la Escuela Industrial, dedicó más de 25 años a la docencia en el taller de la Escuela de Educación Técnica N.º 1, institución en la que ejerció durante toda su carrera hasta su jubilación, dejando una profunda huella en generaciones de estudiantes.

En la vida institucional y política de Cañuelas tuvo una participación destacada. Fue concejal suplente entre 2007 y 2011, y posteriormente electo concejal durante los períodos 2011–2015 y 2015–2019, llegando a presidir su bloque. También ejerció como intendente interino en diversas oportunidades.

Uno de los momentos más relevantes de su carrera política fue su rol durante el debate por la creación del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. En aquella sesión decisiva, Castagneris actuó como portavoz del bloque del Frente para la Victoria que votó a favor de la expropiación del predio, hito que posibilitó la instalación del centro hospitalario regional.

Hugo Castagneris es recordado como un vecino comprometido, un educador respetado y un militante de convicciones firmes. Deja como legado su aporte a la formación técnica, su presencia activa en la vida democrática local y su vocación de servicio hacia la comunidad de Cañuelas.

Estaba casado con Gladys y era padre de Denisse, Sebastián y Matías, además de abuelo de cinco nietos.

La intendenta Marisa Fassi expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento.

El velatorio se llevará a cabo este martes de 12 a 14 horas en Cochería Rodríguez, y a las 15 horas sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal.