Cañuelas, capital mundial del polo: De la excelencia deportiva al impacto económico y turístico.

Compartir

Cañuelas es reconocida hoy como la cuna del mejor polo del mundo. La combinación entre tradición, infraestructura, talento deportivo y visión productiva ha convertido al distrito en uno de los polos de desarrollo polístico más importantes a nivel internacional, con impacto que trasciende lo deportivo y se proyecta sobre la economía, el empleo y el turismo.

En la actualidad, Cañuelas cuenta con una concentración única de clubes, estancias y emprendimientos vinculados al polo, lo que la posiciona como uno de los lugares con mayor actividad polística del planeta. Esta realidad no es casual: responde a décadas de crecimiento sostenido, inversiones estratégicas y una identidad profundamente ligada al caballo y al deporte.

Entre los principales clubes y emprendimientos se destacan La Dolfina, La Dolfina Polo Ranch, La Natividad, Puesto Viejo, Chacras de la Trinidad, El Metejón, La Martina, Club Hípico y de Polo Cañuelas, El Relincho, Estancia Don Manuel, La Martona, La Fulana Polo, San Antonio Chico Polo Club y Estancia Villa María, conformando un entramado deportivo y productivo de alcance global.

Una figura central en esta historia es Adolfo Cambiaso, considerado el mejor polista de todos los tiempos y una verdadera leyenda del deporte mundial. Su influencia ha sido determinante en el crecimiento del polo en Cañuelas. Junto a Castagnola, dio origen a fines de los años noventa a La Dolfina, equipo que se convertiría en uno de los más exitosos de la historia del polo, marcando una era y elevando el prestigio del distrito a nivel internacional.

Pero el fenómeno del polo en Cañuelas excede largamente los resultados deportivos. La actividad se ha consolidado como una verdadera industria sin chimeneas, generadora de empleo genuino y de inversiones sostenidas. La cadena productiva abarca desde la cría, entrenamiento y cuidado de caballos hasta servicios veterinarios, herrería, transporte, mantenimiento, logística, organización de eventos y personal de campo, beneficiando a numerosas familias del distrito.

A su vez, los torneos y eventos de relevancia nacional e internacional atraen cada temporada a jugadores, equipos y visitantes de distintos países, impulsando el turismo deportivo y fortaleciendo sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Cañuelas se posiciona así como un destino elegido dentro del calendario polístico mundial, con impacto directo en la economía regional.

En este contexto, el acompañamiento del Municipio de Cañuelas ha sido clave para potenciar la actividad, declarando de interés municipal distintos eventos y promoviendo al polo como uno de los principales sellos identitarios del distrito, en articulación con el sector privado.

De esta manera, Cañuelas no solo celebra su presente como capital del polo, sino que consolida un modelo de desarrollo donde deporte, producción y turismo conviven y se potencian. Un fenómeno que proyecta al distrito al mundo, genera oportunidades y reafirma una identidad construida sobre la excelencia, la tradición y el trabajo.