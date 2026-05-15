Pablito Castillo y la nueva narrativa del humor en Cañuelas.

Compartir

El fenómeno transmedia llega a la escena local, el reconocido actor e influencer Pablito Castilla, pionero en la creación de contenidos digitales con una audiencia que supera los 20 millones de seguidores, presentará su espectáculo «La Risa que me Parió» el próximo 30 de mayo en el Cine Teatro Cañuelas.

Por Martín Aleandro

El ecosistema cultural contemporáneo asiste a una reconfiguración de sus fronteras, donde las plataformas digitales han dejado de ser meros repositorios de ocio para constituirse en verdaderas usinas de visibilización artística. En este contexto, la llegada de Pablito Castillo a la Sala del Cine-Teatro Cañuelas el 30 de mayo a las 21:00 hs representa el desembarco de un fenómeno que trasciende la virtualidad. Castillo, considerado un actor pionero en el uso semiótico de las redes sociales, ha logrado capitalizar una comunidad de más de 20 millones de seguidores, legitimando su presencia en el escenario tras una temporada consagratoria en Villa Carlos Paz.

La propuesta teatral, titulada «La Risa que me Parió», se erige como una pieza biográfica y performática que recorre la historia personal del artista a través de sus arquetipos más icónicos, tales como «La Pelo» y «el Sugar». Lejos de ser un monólogo estático, la obra propone una experiencia inmersiva que, en palabras del protagonista, comienza desde la interacción con el público en la antesala del teatro. El despliegue escénico cuenta con la participación de los actores Manuel Santos y Esteban Silva, quienes complementan una puesta en escena caracterizada por constantes cambios de vestuario y una dinámica entrada de elementos escenográficos que enriquecen cada cuadro de humor.

Este suceso de la escena argentina actual subraya la importancia de las nuevas mediaciones tecnológicas en la formación de públicos transversales, convocando desde niños hasta adultos en una vivencia emocional compartida. El propio Castillo enfatiza que el objetivo de esta gira es ofrecer un espectáculo de alta calidad y producción, permitiéndole el contacto directo y humano con una audiencia que, hasta ahora, solo conocía su labor a través de videos virales junto a figuras de la talla de Messi. Así, el Cine Teatro Cañuelas se posiciona como el escenario de un encuentro histórico entre la masividad del lenguaje digital y la mística irrepetible del convivio teatral.

propietariosvendencanuelas