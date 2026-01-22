Cañuelas celebró sus 204 años con un emotivo acto institucional en la Plaza 22 de Enero.

Compartir

Con la presencia de autoridades, instituciones y vecinos, el Municipio conmemoró un nuevo aniversario del Partido, destacando la historia, la identidad y el desarrollo productivo, educativo y sanitario de la comunidad.

El Gobierno Municipal celebró el 204° aniversario de la creación del Partido de Cañuelas con un acto institucional realizado en la Plaza 22 de Enero, encabezado por la intendenta Marisa Fassi. Acompañaron la ceremonia el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, autoridades sanitarias, representantes institucionales, centros tradicionalistas, gremios, clubes deportivos y vecinos.

El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Yamila Cafrune junto a músicos del Instituto Cultural y la EMPCA. Luego se colocaron ofrendas florales y se realizó la bendición del párroco Federico Sosa, quien convocó a renovar el compromiso colectivo y elevó una oración especial por “los que están solos, tristes, internados y necesitados”, encomendando a la Virgen del Carmen el cuidado del pueblo.

En su mensaje, la intendenta Fassi celebró la historia y la identidad local al señalar que “hoy celebramos la creación de nuestro lugar en el mundo”. Repasó los orígenes agrícolas y ganaderos del distrito, la llegada de Tarquino —el primer toro de raza al país— y el desarrollo industrial con La Martona, “la primera fábrica láctea de América Latina”, que consolidó a Cañuelas como cuna de la industria lechera nacional. También destacó el presente productivo del distrito, el Parque Industrial y la llegada del Mercado Agroganadero de Cañuelas, al que definió como el mercado concentrador de hacienda más importante del mundo por su impacto en el empleo y el desarrollo regional.

La jefa comunal puso especial énfasis en la política sanitaria al remarcar que “la salud no es un privilegio, sino un derecho”, destacando el rol del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner como hospital de referencia provincial, junto al centenario del Hospital Ángel Marzetti, símbolo de cien años de atención a los cañuelenses. Además, valoró la distinción otorgada por el Senado de la Nación a la Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas y reafirmó el perfil educativo del distrito al señalar que “Cañuelas es polo universitario”, ratificando el acompañamiento al proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado.

Durante el acto, el director de Patrimonio Municipal, Juan Manuel Rizzi, destacó el carácter identitario de la Biblioteca Digital, surgida en el Bicentenario del Partido, y sostuvo que “todos somos nativos culturales”, remarcando la importancia del arraigo y la dimensión cultural que no puede ser reemplazada por la tecnología. En la misma línea, Carlos Moreno señaló que la historia de Cañuelas se remonta al siglo XVII y subrayó la importancia de las raíces para atravesar tiempos difíciles, destacando proyectos como la Biblioteca Digital y la futura fototeca para preservar la memoria colectiva.

En el marco del aniversario, el Municipio entregó un subsidio a la Agrupación de Centros Tradicionalistas de Cañuelas y otorgó más de 50 reconocimientos a instituciones, empresas, emprendimientos, trabajadores, vecinos destacados y personal de salud con más de 40 años de servicio, además de homenajes post mortem a referentes de la comunidad como “Chola” Rizzi, Pedro Pelorosso y Hugo Castagneris.

También tomaron la palabra representantes del sector empresarial, entre ellos María Ponce, de Carrefour, y Damián Manusovich, titular del desarrollo La Martina, quienes destacaron el clima de cercanía y colaboración de la comunidad y reafirmaron su compromiso con el desarrollo local.

El acto cerró con un agradecimiento a todos los presentes por acompañar la celebración, reafirmando el compromiso colectivo de seguir construyendo el futuro de Cañuelas desde su historia, su identidad y su gente.