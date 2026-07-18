Cañuelas celebró sus Fiestas Patronales con una gran participación de la comunidad.

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Con una importante participación de vecinos, instituciones y autoridades, Cañuelas celebró el pasado jueves 16 de julio sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad.

Las actividades comenzaron con la tradicional procesión de la imagen de la Virgen por la calle Libertad, desde el Pasaje Padre Antonio Díaz hasta el Ateneo Juan Pablo II. La marcha fue encabezada por el cura párroco Federico Sosa y contó con la participación de la intendenta Marisa Fassi; el vicepresidente del Parlasur, Gustavo Arrieta; funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y numerosos fieles.

Posteriormente, en el Ateneo Juan Pablo II, se celebró la Santa Misa, oficiada por el obispo de la Diócesis de Gregorio de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, quien presidió la ceremonia central en honor a la patrona de Cañuelas.

Finalizada la celebración religiosa, los Centros Tradicionalistas de Cañuelas protagonizaron un desfile en homenaje a la Virgen del Carmen.

Las Fiestas Patronales volvieron a reunir a una gran cantidad de vecinos e instituciones en una jornada de encuentro, fe y tradición.