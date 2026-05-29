Cañuelas como semillero de nuevas poéticas musicales.

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Chiara Messina emerge como una artista independiente con un horizonte de notable proyección, moviéndose de forma genuina fuera del cardumen de los tributos reiterativos. Este domingo 31 de mayo a las 20:00 horas se presenta en Juana de Arco, con entrada libre y gratuita.

Por Martín Aleandro

El florecimiento de voces jóvenes e independientes en el distrito pone de relieve el impacto de la educación pública e institucional, encarnada en el Instituto Cultural y la EMPCA. Frente a la reiteración del canon clásico, el despliegue de composiciones originales proyecta un futuro auspicioso para la música popular de la región.

El mapa de nuestra música popular se reconfigura de manera constante gracias a la irrupción de estéticas que eluden el facilismo de la reproducción y apuestan por la autoría. En este ecosistema, Chiara Messina emerge como una artista independiente con un horizonte de notable proyección, moviéndose de forma genuina fuera del cardumen de los tributos reiterativos. El origen de esta voz no es casual, sino el resultado de un andamiaje pedagógico público y territorializado en el distrito: la formación inicial en el Instituto Cultural como antesala formativa indispensable, seguida por la profesionalización técnica en los estudios superiores de la Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA). Es precisamente en el aula y en el patio donde la técnica se cruza con la sensibilidad comunitaria.

En diálogo con Cañuelas Ya Chiara nos dice que: “Elegí la propuesta de la EMPCA porque me permitía habitar mi pueblo. El espacio es un semillero de calidad, gratuito y municipal, que ofrece un contexto favorable, profesores excelentes y acceso a instrumentos costosos; un verdadero reparo que acobija realidades y nos enseña a vivir en comunidad”.

La poética de Messina se nutre de una hibridación sutil donde conviven la trova rosarina y cubana de su infancia, el pop, las disonancias de Frank Zappa y los acordes audaces heredados de Luis Alberto Spinetta, tamizados luego por el descubrimiento analítico del folclore de vanguardia y de Astor Piazzolla en la escuela de música. Esta singular mixtura estética encontrará su espacio de comunión con el público en el concierto programado para el domingo 31 de mayo a las 20:00 horas en Juana de Arco (Alem y Mitre, Cañuelas), un evento con entrada libre y gratuita.

Respecto a la singularidad de su propuesta escénica y los peldaños de su evolución, la compositora destaca el paso fundamental de la timidez inicial a la madurez colectiva: “Comencé cantando mis temas sola con la guitarra en el patio del ICC. Luego mutamos hacia proyectos grupales y hoy nos encontramos de cara a la grabación en vivo de un videoclip con cuatro canciones propias, un desafío enorme ensamblado junto a grandes músicos de la zona”.

La presentación de este domingo, que contará además con el cantautor porteño Gonzalo Monardezaun como artista invitado, promete ser una muestra cabal de cómo las políticas de descentralización y educación artística formal impactan directamente en la salud cultural de una comunidad. Al dotar a las nuevas generaciones de herramientas de composición y espacios de visibilidad, Cañuelas no solo preserva sus tradiciones, sino que se posiciona de manera activa en la vanguardia creadora de la provincia. En una escena que suele demandar la repetición de lo ya consagrado, la apuesta por la canción de autor constituye un acto de resistencia estética y afectiva; un recordatorio de que, si bien la música no es medicina formal, sigue operando como el territorio más sano y propicio para aliviar las penas del alma y edificar un porvenir colectivo.