Cañuelas dirá presente en el Sudamericano de Lima.

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Con la participación de varios representantes locales, Cañuelas tendrá presencia en el 10° Campeonato Sudamericano de Taekwon-Do ITF, que se desarrollará del 22 al 27 de junio en Lima, Perú.

Por: @oscarhh10

La delegación estará integrada por Jason Molina (Adulto Dan), Rodrigo Tebes (Adulto Dan), Flavia Angenelo (Senior Dan), Joaquín Caldevilla Medina (Taekwon-Do Adaptado), Francesca Cattaneo (Infantil Gup) y la propia Susana Cattaneo, quien además se desempeñará como coach del equipo.

En diálogo con CañuelasYa, Cattaneo expresó su entusiasmo de cara a la competencia: “Hace un año que estamos esperando este Sudamericano. Felices, porque con viajar y estar allí ya nos sentimos campeones. Si se dan los resultados, bienvenido sea; y si no, seguiremos sumando experiencia y competencias internacionales”.

La entrenadora también destacó el esfuerzo económico que implica participar en este tipo de eventos. “Todos los gastos corren por cuenta de cada competidor. El taekwon-do es un deporte hermoso, pero amateur. Tenemos gastos de indumentaria, protecciones, viaje, comida, hospedaje e inscripción en dólares. Por eso realizamos rifas, buffet y cada competidor está buscando sponsors. Ahora esperamos también algún apoyo del Municipio, que siempre nos colabora”, señaló.

Respecto al grupo que representará a la ciudad, manifestó: “Estamos muy contentos con el equipo que se conformó. Hay compañeras con las que nunca habíamos competido juntas y se dio un grupo muy unido, con muchas horas de entrenamiento, pero todo se hace más ameno gracias a la amistad que construimos en este tiempo”.

Por último, Cattaneo destacó los múltiples desafíos que afrontará durante el certamen: “Voy a competir, ser coach y además acompañar a mi hija, que también participará. A eso se suma que estaré a cargo de toda la organización de mi maestro de la escuela AZB, ya que en esta ocasión no podrá viajar. Vamos a dar todo en esta competencia”.

Además, resaltó el apoyo recibido por parte de la comunidad: “Mi hija incluso se puso a hacer pulseritas para recaudar fondos a través de las redes sociales y en la escuela. No me canso de decir lo buena que es la gente de Cañuelas, que nos ayudó muchísimo, no solo a ella, sino a todos los integrantes del equipo”.

La delegación local buscará dejar bien representada a la ciudad en una de las competencias más importantes del calendario sudamericano de la disciplina.